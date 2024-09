L'assessore Besio e la consigliera della Città metropolitana Canton alla consegna del "Diario scolastico" dell'Ulss3 agli alunni dell'Istituto comprensivo Trentin di Mestre

L'edizione 2024-2025 del Diario Scolastico "Tutti i colori del Veneto" è stato presentato e distribuito questa mattina agli alunni delle classi 4^ e 5^ elementare delI’Istituto Comprensivo Trentin di Mestre, che ha sede nel plesso A. Fusinato in via Penello, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio e della consigliera metropolitana Maika Canton.

Realizzato da un’idea de La Voce di Rovigo è stato realizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale, gode del contributo di Ulss 3 Serenissima, Città metropolitana, Città di Venezia, Vela, Fondazione Teatro Fenice, Muve, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Veneta Sanitaria Finanza di Progetto spa, Sodexo, Gemmo, Bielo Hub, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, Eva, Banca della Marca, Veritas e Goletta Lab.

Il diario è omaggio alla bellezza e alla diversità del territorio veneto, raccontato attraverso i suoi colori: dal bianco delle Dolomiti all’azzurro del mare, dal verde dei Parchi all’oro dei mosaici. Pensato per gli studenti delle scuole primarie, il Diario viene distribuito gratuitamente in diverse aree del Veneto, coinvolgendo circa 60.000 alunni, oltre 15mila nella sola Città metropolitana di Venezia.

“Il Comune di Venezia è felice che l’Ulss3 Serenissima abbia potuto realizzare assieme a questa grande squadra di partner questa iniziativa ricca e colorata - le parole dell’assessore Besio - Ci rende orgogliosi essere presenti nelle pagine del diario anche con le società partecipate del Comune che hanno dato ciascuno il proprio contributo per realizzare il prodotto finale. Si tratta di uno strumento utile perchè accompagna il bagaglio quotidiano dei nostri studenti, sano perchè mantiene la sua mission educativa e colorato perché rappresenta proprio sia la nostra città che la nostra regione, un territorio bello e ricco di colori”.

“È un piacere essere in mezzo a degli studenti e tenere in mano assieme a loro questo diario - ha aggiunto la consigliera metropolitana Canton - Per la Città metropolitana è stato un onore aver potuto contribuire a comporre le pagine di questo strumento che accompagnerà le giornate degli studenti di tante scuole elementari del nostro territorio. Vorrei fare i complimenti a chi ha ideato questo progetto, a chi lo ha portato avanti e lo ha realizzato. Il diario propone contenuti semplici e interessanti, spiega il nostro territorio, le sue bellezze e fa anche giocare i bimbi con la storia, in particolare con quella di Marco Polo”.

Il Diario Scolastico 2024-2025 è composto da circa 300 pagine a colori, realizzate su carta bianca rinforzata, con una copertina illustrata semirigida. Arricchito con nuove illustrazioni, giochi, attività interattive e sticker, il Diario mantiene il suo impegno educativo, focalizzandosi su tematiche come l'educazione civica, il rispetto dell'ambiente, la qualità della vita, la salute e la sostenibilità ambientale.