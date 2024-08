Gemellaggio Veneto Calabria contro gli incendi boschivi: missione a Cosenza dei volontari veneziani

Due volontari della Protezione civile del Comune di Venezia, specializzati in interventi antincendio boschivo, sono partiti nelle prime ore del mattino di sabato 27 luglio dal polo logistico regionale di Bonisiolo, in provincia di Treviso, alla volta del territorio della provincia di Cosenza, assieme ad altri 20 volontari del primo contingente provenienti da tutto il Veneto e accompagnati da 3 funzionari regionali. La missione si inquadra nell'ambito della collaborazione della Regione Veneto con la Regione Calabria per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di Roma.

I volontari sono stati impegnati nel territorio calabrese di Spezzano Albanese sino a sabato 3 agosto. La loro attività è consistita nel monitoraggio costante del territorio, tradizionalmente ad alto rischio di incendi boschivi, e nella prevenzione di eventuali inneschi. Hanno inoltre preso parte a una ventina di interventi di spegnimento di incendi boschivi, soprattutto nei territori collinari e montani della provincia cosentina.

I volontari AIB del Comune di Venezia, in totale una quindicina, tutti in possesso della abilitazione regionale per la lotta agli incendi boschivi, ordinariamente svolgono analoghe attività nel territorio di Cà Roman a Pellestrina, agli Alberoni e a S. Nicolò al Lido, tutte aree boschive soggette a incendio.

"La Protezione civile di Venezia si conferma un'eccellenza del nostro territorio - ha sottolineato il vicesindaco Andrea Tomaello - L'impegno dei nostri volontari è fondamentale per la sicurezza della città e rappresenta un contributo di grande valore anche a livello nazionale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, quest'anno come negli anni passati, si sono mobilitati per portare aiuto nelle regioni italiane più duramente colpite da incendi e siccità".