L'assessore Zuin al convegno "Stati generali dei Comuni litoranei e di lago del Veneto"

Si è tenuto questa mattina, nella Sala Teatro di Piazza Papa Giovanni Paolo II, in località Ca' Savio a Cavallino-TrePorti, il convegno dal titolo: "Stati generali dei Comuni litoranei e di lago del Veneto", un'iniziativa, organizzata da Anci Veneto in collaborazione con il Comune di Cavallino-Treporti, con l'obiettivo di aprire un tavolo di confronto sui principali temi di interesse per i Comuni veneti delle zone costiere e lagunari.

L'evento si è configurato come un'occasione unica per mettere in luce le iniziative di sviluppo attuate nei vari territori che affrontano lo status di "Città Marine" e "Città Fisarmonica" proposte dal G20 S e che dimostrando l'impegno concreto verso la creazione di un futuro più sostenibile per le coste italiane.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è stato l'assessore al Bilancio e alle Società partecipate, Michele Zuin, così intervenuto al tavolo di discussione 'Criticità dei Comuni costieri: Mobilità, Servizi, Rete tra Destinazioni e Procedure Amministrative': "Parlando di mobilità, con l'introduzione del contributo di accesso abbiamo voluto disincentivare il turismo giornaliero in determinati periodi dell'anno per così dire 'caldi'. Nel complesso, il sistema ha funzionato e continua a funzionare, dal prossimo anno ci sarà la vera fase di disincentivazione e controllo del turismo giornaliero, cercando di fissare delle soglie ma lasciando sempre la città aperta perché il vincolo costituzionale della libertà di movimento non può essere intaccato. Oggi vorrei maggiormente concentrarmi sul Lido di Venezia che riscontra problemi molto diversi in termini di mobilità rispetto ad altri Comuni. Nello specifico, il trasporto pubblico locale del Lido, a volte privato, va incontro a vere difficoltà nel trasportare i turisti da Venezia verso le spiagge. Sono pochi gli autisti a disposizione e mancano capitani per le imbarcazioni. C'è una crisi del settore dovuta alla mancanza di organico legata al trasporto acqueo, in quanto la formazione per diventare capitano di battello è lunga, e di conseguenza, anche i tempi di inserimento nel mondo del lavoro sono altrettanto lunghi. Come Amministrazione ci rendiamo conto che si tratta di lavori non sempre facili, anche dal punto di vista fisico, e proprio per questo abbiamo recentemente firmato un accordo integrativo vantaggioso per i nostri lavoratori del settore trasporti. Per ultimo, vorrei ricordare che tutta la mobilità lidense è elettrica, abbiamo voluto così fare un passo avanti in termini di sostenibilità ambientale".

Presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Venezia, Darco Pellos, il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, i sindaci dei Comuni litoranei del territorio, alcuni rappresentanti della Regione Veneto oltre che le associazioni di categoria e le parti economiche.

Durante l'incontro è stato inoltre ribadito quanto sia importante preservare gli spazi pubblici, gestendo allo stesso tempo sfide come regolamentazione del demanio, gestione dei rifiuti e infrastrutture costiere.