L’assessore Besio al convegno regionale Apei Veneto

Ha preso il via questa mattina, nella Casa delle Meraviglie di Sacca Fisola, il convegno regionale dell’Apei - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani. L’appuntamento, che proseguirà fino al pomeriggio, si propone come occasione di confronto ma soprattutto di approfondimento in vista della prossima organizzazione dell’Ordine Multialbo di Pedagogisti ed Educatori Socio Pedagogici, data la Legge 55 del 15 aprile 2024 entrata in vigore l’8 maggio 2024.

Al convegno, iniziato con i saluti istituzionali della presidente regionale Apei Veneto, Silvia Gobbin, hanno presenziato numerosi professionisti, tra pedagogisti ed educatori, a rimarcare il carattere divulgativo dell’evento. A prendere la parola, tra gli altri, Fabio Doro, magistrato del Tribunale Ordinario di Venezia. Presente, per l'Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio.

“Ci troviamo oggi davanti a un evento che potremmo definire storico”, le parole dell’assessore nel suo intervento di saluto. “Finalmente viene riconosciuta l'importanza delle professioni educative e pedagogiche, conferendo agli educatori, alle educatrici, ai pedagogisti e alle pedagogiste il ruolo di prim'ordine che meritano. Speriamo che questa nuova normativa si traduca in azioni concrete, riconoscendo il valore di queste professioni non solo per i bambini, ma anche per la comunità docente e le famiglie. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una grande alleanza educativa, che non rimanga solo nelle parole ma si concretizzi nei fatti. L'incontro di oggi ne è una dimostrazione. Sono particolarmente felice che questo evento si svolga nella Casa delle Meraviglie, un luogo che incarna entusiasmo, passione e che dimostra come, da una volontà positiva e sana, si possano raggiungere risultati significativi”.