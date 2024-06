Il sindaco Brugnaro al taglio del nastro della prima Fiera di via Piave

Le mille luci su via Piave, un aperitivo al tavolo, lo zucchero filato, la musica, i giochi e le installazioni artistiche. Ma soprattutto le chiacchiere e il divertimento. Una festa di quartiere, l'atmosfera delle belle sere d'estate. Fino a settembre andrà in scena: "Via Piave in festa".

Questa sera il via ufficiale alla Fiera con molti rappresentanti dell'Amministrazione comunale: il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in testa, l'assessore al Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga, l'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, l'assessore ai Servizi al cittadino e Politiche educative Laura Besio; il presidente di Municipalità di Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto; consiglieri comunali e di Municipalità, oltre ad autorità civili e militari.

L'iniziativa "pilota" si svolgerà una volta al mese, sempre dalle ore 18 alle 24, e sempre il sabato, i prossimi 27 luglio, 31 agosto e 28 settembre, ma l’obiettivo è farla diventare negli anni un appuntamento fisso.

"È la prima Fiera di via Piave, l’impegno dell’Amministrazione è stato enorme: l’assessore Costalonga ha coordinato il lavoro per oltre un anno per arrivare al traguardo. E siamo solo all’inizio - ha detto il sindaco, prima del taglio del nastro - Ma è così che si rivitalizzano un quartiere e una comunità, con la presenza: dai commercianti, agli operatori, agli amministratori, ai cittadini tutti. Da via Piave inviamo un sorriso festoso e un ringraziamento alle forze dell’ordine, presenti giorno e notte. È complicato, ma stiamo lavorando tutti insieme per il bene della città e del quartiere".

La Fiera, istituita ai sensi del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, è frutto della collaborazione con il mondo del commercio ambulante di Gilberto Marcolin, presidente dell'associazione Goia (Gruppo organizzato indipendente ambulanti) e di microimprese del Veneto e Friuli Venezia Giulia, con i commercianti di via Piave, coordinati da Martina Barban, e con Vela Spa.

Dalle 18 alle 24 l'intera via Piave è diventata un'area pedonale tra lo street food, gli artisti circensi, live music, un'area giochi e intrattenimento per le famiglie e i bambini; due i palchi con dj set e mega schermo per seguire la partita dell'Italia; una conduttrice ha tenuto compagnia al pubblico con interviste schiette e divertenti ai commercianti; un mercatino variopinto con le sue 31 bancarelle, da via Cavallotti al Gran Center di via Degan, ha proposto prodotti dell'artigianato veneto. Gli stand, i locali, i negozi che si sono riversati appena fuori della propria vetrina per vendite "en plein air" hanno fatto il resto. Ma l'intero quartiere ha contribuito al buon esito di "Via Piave in festa", prima edizione.

Un'iniziativa che ha tutta l'intenzione di rendere la zona il quartiere vivace e attivo di un tempo, insieme alle altre manifestazioni, quali il Miglio di Mestre di qualche settimana fa, o la sfilata dei carri allegorici di inizio anno. "E' bello vedere il quartiere che si riappropria della strada, la gente dei propri spazi. Sono eventi che vogliono creare socialità per allontanare il degrado da una delle zone più difficili della città. E’ necessario creare aggregazione e lo si può fare soprattutto attraverso iniziative come questa" ha detto l'assessore Costalonga.

A garantire la sicurezza e il coordinamento della serata, ma anche dell'intera manifestazione, hanno provveduto gli agenti della Polizia locale; presenti inoltre alcuni volontari della Protezione Civile per dare indicazioni stradali ai cittadini all'imbocco delle vie laterali di via Piave. Erano disponibili poi gratuitamente i parcheggi in via Dante, dove è stato realizzato un park temporaneo con 250 posteggi. Anche nelle prossime giornate di Fiera via Piave verrà chiusa al traffico a partire dalle 16.