"Dalle Dolomiti al Mare": al via al rifugio Galassi il convegno sulla risorsa acqua promosso dal Comune di Venezia

Ha preso il via oggi la quattro giorni di convegno/laboratorio "Risorsa Acqua dalle Dolomiti al Mare" ospitato dal rifugio Galassi, sulla forcella piccola dell’Antelao a Calalzo di Cadore.

Il mondo della politica, della scienza e della ricerca saranno riuniti fino a sabato 29 giugno per confrontarsi e condividere le strategie intraprese e quelle su cui convergere in un percorso di dialogo e collaborazione volto a tutelare l’elemento acqua, tema oggi più che mai attuale.

Nata nel 2022, l'iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Venezia, Club Alpino Italiano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Fondazione Dolomiti UNESCO ed Europe Direct Venezia Veneto, a cui si aggiungono Città metropolitana di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Università Ca’ Foscari, Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il marchio Mitilla la cozza di Pellestrina e Venezia 2000.

Ospite d'eccezione di questa edizione il Comitato Marco Polo 700, in occasione della ricorrenza dei 7 secoli dalla morte dell'esploratore veneziano. Venerdì 28 giugno il convegno prevede un momento di incontro con i rappresentanti di alcune città cinesi, riconosciute Patrimonio Unesco, che sorgono sull’acqua proprio come Venezia. Un approccio scientifico per scoprire e confrontarsi su come la risorsa acqua viene tutelata e preservata dall'altra parte del mondo.

Ad aprire il convegno, come nelle precedenti edizioni, è stato il messaggio di saluto del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che riprendendo il concetto dell'importanza dell'elemento acqua e della sua tutela ha ricordato quanto fatto dal Comune di Venezia nell'ultimo anno. Da una parte il legame tra l'acqua e il territorio, in particolare la necessità di prevenirne gli effetti distruttivi legati agli effetti climatici: "Abbiamo realizzato una nuova vasca di laminazione delle acque in via Torino - ha ricordato Brugnaro - Un'altra è in fase di costruzione a servizio dell’area di Carpendo-Bissuola. Grazie a queste due opere mettiamo in sicurezza Mestre dal rischio idraulico provocato dalle piogge". L'attivazione dei bacini di laminazione, la pulizia degli invasi e le manutenzioni sulle rive. "Risolvere le criticità vuol dire trasformare il rapporto della città con l'acqua in una chiave positiva e rivitalizzare il contesto ambientale del territorio - ha aggiunto il sindaco - Un esempio è il grande parco fluviale del Marzenego, dove l'acqua sarà protagonista di quello che sarà un nuovo parco pubblico della città. Ma voglio anche ricordare l'inaugurazione, nei mesi scorsi con Veritas, del nuovo laboratorio di analisi del servizio idrico integrato di via Orlanda, a Mestre. Sono solo alcuni esempi della nostra azione concreta sul tema dell'acqua, che continua a essere uno dei più importanti tra quelli da affrontare a livello internazionale. Parlare di acqua vuol dire, infatti, anche affrontare il tema dei trasporti che riguarda il mondo intero. Ne è un esempio la storia del grande esploratore veneziano Marco Polo che via acqua ha raggiunto l'Oriente e proprio il confronto con alcune città cinesi arricchirà questo convegno grazie alla collaborazione del Comitato scientifico Marco Polo 700".

A fare gli onori di casa sono stati il presidente del Cai Veneto, Roberto Frigo, e quello della sezione Cai di Mestre, Alessandro Bonaldo. Prima dell'inizio dei lavori si sono alternati i saluti istituzionali di Renato Brunetta, per la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità; del direttore Ufficio regionale Unesco Magdalena Landry; del capo rappresentanza della Commissione europea a Milano, Claudia Colla; della rettice dell'Università Ca' Foscari, Tiziana Lippiello; del direttore Cnr Ismar, Mario Sprovieri.

Filo conduttore dlla quattro giorni di dibattito è il tema della biodiversità, al centro della prima relazione che si è concentrata sull'importanza del coordinamento e della co-progettazione nelle politiche ambientali.

"Si apre la terza edizione di un convegno che nelle due precedenti edizioni ha dato vita a progetti e opere che sono diventate buone pratiche da seguire" ha sottolineato l'assessore all'Ambiente De Martin ringraziando tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa. "E' un tema sentito e dibattuto, ne è la prova l'interesse delle tante istituzioni che si sono unite negli anni al convegno e che si impegnano per dare una risposta etica anche nella fase di scelta dei progetti. Ma il convegno è anche l'occasione per ringraziare le tante persone impegnate, nei diversi ambiti, nella gestione della risorsa acqua, soprattutto perché lo fanno in una situazione di instabilità climatica che mette in crisi diversi sistemi: dalla zootecnia fino ai cicli industriali. Ecco perché è fondamentale la sinergia tra enti e istituzioni, ben rappresentata in questo convegno, con il doveroso supporto della parte politica chiamata ad agire in un'unica direttrice per favorire il dialogo e la collaborazione".

L'evento potrà essere seguito in diretta streaming al link: www.rifugiogalassi.it/eventoacqua e sulla pagina Facebook del Rifugio Galassi: https://www.facebook.com/rifugiogalassi