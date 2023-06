L'8 giugno a Forte Marghera manifestazione finale del progetto Get Up

L'8 giugno dalle ore 17 alle ore 19.30 a Forte Marghera si terrà la manifestazione finale del progetto Get Up elaborato, nell'anno scolastico 2022/2023, dalla classe 4^ A TUR dell'Istituto Tecnico Turistico A. Gritti di Mestre.

GET UP è un progetto di cittadinanza attiva voluto dal Comune di Venezia e promosso dal Servizio di Progettazione Educativa, che nasce da una sperimentazione nel contesto delle attività in attuazione della legge 285/1997, per promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo dei giovani nell’individuare e realizzare progetti che risultino utili alla comunità e al territorio in cui vivono.

La tematica sociale individuata dai ragazzi della classe 4^ A TUR dell'Istituto Tecnico Turistico A. Gritti è quella di permettere alle persone con disabilità intellettiva di scoprire in modo autonomo le opportunità turistiche del nostro territorio.

I ragazzi, sostenuti da personale facilitatore di Co.Ge.s don Lorenzo Milani, hanno lavorato alla stesura di due prodotti turistici a elevata comprensibilità, dedicati alle persone con sindrome di Down.

Per rispondere al bisogno individuato i ragazzi hanno ideato dei materiali redatti con precise caratteristiche. Infatti per essere facilmente comprensibile un testo deve essere scritto con caratteri nitidi e semplici, in stampatello maiuscolo; avere grafiche semplici, su sfondo chiaro; le frasi devono essere brevi, le parole di uso comune, il testo deve prevedere la spiegazione di eventuali parole di uso meno comune.

I due prodotti sono:

"Una Venezia a portata di tutti" – pacchetto turistico di 3 giorni ad alta comprensibilità;

"Guida al Museo di Palazzo Grimani"– Guida ad alta comprensibilità.

Il progetto si è arricchito della collaborazione dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e della Direzione del Museo di Palazzo Grimani - Direzione regionale Musei Veneto.

È stata organizzata una manifestazione finale nella quale gli studenti faranno la presentazione delle due Guide ad alta comprensibilità. L’evento vedrà la presenza dell’assessore alle Politiche Educative Laura Besio e dell'assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini e coinvolgerà oltre all’AIPD e alla Direzione del Museo di Palazzo Grimani, associazioni, agenzie di viaggi e Istituzioni, allo scopo di sensibilizzare sul tema e offrire alla città del materiale utile.