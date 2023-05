Scuola, l'assessore Besio all'Aperimensa l'iniziativa per far conoscere ai genitori il servizio di refezione scolastica

L’Aperimensa ha coinvolto i genitori dei Comitati Mensa delle scuole servite dai centri cottura di Cannaregio e Campalto, di proprietà del Comune di Venezia: due serate per conoscere lo staff dietetico che si occupa dell’elaborazione dei menù, oltre che vedere da vicino tutte le strutture, gli ingredienti e le modalità di preparazione dei pasti. L'iniziativa si è conclusa con un aperitivo conviviale, durante il quale sono state servite le pietanze quotidianamente consumate dai bambini nelle scuole.

"Il Comune di Venezia, ogni giorno, porta sulla tavola degli Istituti scolastici circa 11 mila pasti attraverso l'opera di Ames e Vivenda - ha detto l'assessore Besio - Dietro c'è un enorme lavoro di filiera della ristorazione che parte dall'approvvigionamento ed arriva alla tavola . Questo percorso lo abbiamo spiegato ai Commissari mensa delle scuole attraverso il primo appuntamento con l'iniziativa Aperimensa che prevede la conoscenza del ciclo di attività all'interno del Centro cottura da quando arrivano i prodotti fino a quando diventano pietanza servita in tavola".

A fine mese è in programma un altro "Aperimensa" al centro di cottura "S. Girolamo" a Cannaregio. “L’obiettivo di queste iniziative è, prima di tutto, coinvolgere in maniera diretta i genitori in quello che è un momento estremamente importante nella vita di tutti i bambini, il pasto a scuola - ha spiegato Davide Perrone, direttore della filiale nordest di Vivenda - Poter aprire le nostre porte, permettere loro di toccare con mano persone, ambienti, processi è per noi un’enorme opportunità, di formazione e conoscenza reciproca utile a colmare dubbi e curiosità. Desidero dunque ringraziare Ames, il Comune di Venezia e tutti i genitori che sono intervenuti per la partecipazione, attenta e interessata.”

La società, è stato spiegato nel corso dell'incontro, è presente dal 2020 nel territorio della Città di Venezia con il servizio di refezione scolastica per Ames Spa e dedicato a circa 10.000 bambini e ragazzi: viene erogato tramite la produzione dei pasti nei centri cottura comunali (situati a San Girolamo, Sant’Elena, Pellestrina, Lido, Campalto e Asseggiano) e nel centro cottura di proprietà della società a Quarto d’Altino.