Pea, Reato e Zecchi: il sindaco Brugnaro nomina tre nuovi delegati

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nella giornata di oggi ha nominato tre nuovi consiglieri delegati. A Giorgia Pea, dal 2015 presidente della VI Commissione è stata conferita la delega "Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema"; a Stefano Zecchi, già professore ordinario di Estetica all'Università di Milano e attualmente Presidente della Fondazione Accademia internazionale di Scienza della Bellezza, è stata assegnata la delega "Città di Venezia, cultura: progetto futuro"; ad Aldo Reato va la delega per la "Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della Città Antica".

Brugnaro ne ha dato comunicazione alla Giunta e al Consiglio comunale: "A loro va un grosso in bocca al lupo e il ringraziamento per la disponibilità. Il lavoro è davvero tanto ed il contributo di Pea, Reato e Zecchi sarà prezioso per raggiungere gli obiettivi che come Amministrazione ci siamo dati".

“Venezia è una città che ha una grande storia e sa trasmettere sensibilità, amore e cuore - commenta Zecchi - L'idea è quella di aprire sempre di più Venezia alle problematicità culturali. Venezia è bellezza ed io posso cercare di farla conoscere nelle sue realtà più segrete cercando anche di razionalizzare un turismo che riesca a vedere nella bellezza di Venezia cose che occhi distratti a volte non riescono a vedere”.

“E’ un grande onore per me coadiuvare il sindaco in ambito culturale e in particolare nei settore del cinema e del teatro che sono dei fiori all’occhiello per Venezia - evidenzia Giorgia Pea - Per quanto mi riguarda cercherò di essere anche un punto d’ascolto per tutte le associazioni e la cittadinanza ”

“Il mio ringraziamento al sindaco Luigi Brugnaro per questa opportunità, con questo incarico spero di poter essere utile alla città per valorizzare ancora di più la gondola, che è stato il primo mezzo di trasporto a Venezia. Questa delega mi dà l’opportunità di valorizzare questa imbarcazione” sottolinea il neo delegato Aldo Reato.