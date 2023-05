L'assessore Besio all’iniziativa benefica “Scacchi per Unicef” che ha l’obiettivo di portare acqua e servizi idrici sicuri a mezzo miliardo di bambini

L'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha presenziato questo pomeriggio, al Chiostro dell’M9, alla terza edizione del Torneo di scacchi “Scuole Amiche Unicef”. L’iniziativa benefica, promossa da Istituto Spallanzani, federazione Scacchistica Italiana, Comitato Regionale Veneto Scacchi, Asd Scacchi Capablanca, Museo M9 e Comitato Unicef Veneto è anche quest’anno a sostegno dell’iniziativa “Acqua e igiene per ogni bambina”, un progetto “Wash” (Water, Sanitation&Higyene) dell’Unicef.

“E’ bello – ha osservato nel suo intervento di saluto l’assessore – che i ragazzi scoprano il valore educativo di un gioco come quello degli scacchi, insieme a quello della solidarietà, per tanti loro coetanei che vivono in zone del mondo meno fortunate, colpite dalla siccità e focolai di gravi malattie. E’ un’iniziativa che il Comune appoggia pienamente, e che rientra nella filosofia degli eventi proposti nell’ambito della rassegna 'A Maggio... mi Affido - Dritti sui Diritti' promossa, per l’undicesimo anno, dall’Assessorato comunale alla Coesione sociale e dal Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia.”

Si calcola che nel mondo quasi un miliardo di bambini e bambine non dispongano di acqua sicura per dissetarsi, lavarsi e curare la propria igiene personale. In particolare nell’Africa occidentale sono 190 milioni i bimbi in pericolo: acqua e servizi igienico-sanitari sono inadeguati e facilitano la diffusione di tifo, poliomielite ed epatite. Una situazione che viene resa ogni giorno più drammatica dai cambiamenti climatici.

La campagna, iniziata nel 2021, si concluderà nel 2025: l’obiettivo è di raggiungere con acqua e servizi idrici sicuri quasi un miliardo e mezzo di persone, di cui 450 milioni, sono ancora bambini.