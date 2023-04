Scuola: premiati i vincitori del concorso “Le parole della nostra Costituzione”

L’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, è intervenuta questa mattina all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia, alla premiazione della terza edizione del concorso “Le parole della nostra Costituzione”, il progetto di educazione civica per le scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale, proposto dalla Fondazione Marcianum in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, con il patrocinio della Regione del Veneto, la collaborazione del Comune di Venezia e la compartecipazione della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

“Come Amministrazione comunale non possiamo che essere vicini a questo progetto – ha esordito l’assessore Besio – perché parlare di Costituzione oggi significa innanzitutto non perdere di vista i suoi valori fondanti. In secondo luogo si tratta di un progetto ambizioso che cerca di tradurre l’educazione civica in un esercizio e un dibattito formativo nelle classi, grazie a un linguaggio particolare e nuovo, in un momento in cui la scuola attraversa un momento di difficoltà. Si tratta quindi di una testimonianza autentica di trasmissione di consapevolezza, non solo di nozioni. E’ questo infatti che la scuola deve fare: trasmettere un’educazione al pensiero autonomo”.

L’iniziativa ha coinvolto 15 scuole, per un totale di 35 classi e quasi 1000 studenti degli istituti superiori. Il format è progettato per agevolare il ripensamento critico e l’approfondimento della Costituzione, attraverso l’analisi di alcune parole significative. I termini individuati quest’anno sono stati “Ambiente e Sostenibilità” e “Lavoro e Risparmio”. L’idea del progetto era di esaminare queste parole grazie al contributo di esperti giuristi e di vederne la realizzazione attraverso le testimonianze di alcuni imprenditori che vivono, nel quotidiano, i valori espressi. Inoltre quest’anno è stato introdotto un percorso di approfondimento sulla “gamification” per i docenti, una modalità innovativa di didattica attraverso l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e dalle tecniche di game design in contesti non ludici. Si tratta di una tecnica di divulgazione e formazione che viene utilizzata nei diversi contesti scolastici e accademici e presente nel Piano nazionale per Scuola digitale.

Infine una giuria ha selezionato, tra i video che hanno aderito al progetto, i primi 3 classificati, una menzione speciale e la classe che ha sperimentato il percorso di gamification.