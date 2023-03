Variante al piano degli interventi: un ciclo di sei incontri nelle Municipalità

Nella sua ultima riunione la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, ha approvato la delibera che dà avvio alla fase di concertazione e partecipazione per la proposta di Variante al Piano degli interventi che fa seguito alla legge Regionale 11/2004 relativa all’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute, all’approvazione dei criteri generali per gli accordi pubblico/privati e all’approvazione dell’avviso pubblico per le varianti verdi.

“L’obiettivo della delibera è quello di ripianificare completamente le aree decadute - spiega De Martin - e per questo prenderanno il via una serie di presentazioni per la concertazione e la partecipazione della cittadinanza relativamente ai 330 ettari interessati da questo provvedimento. Si tratta di un’ampia fetta di territorio. Prima di procedere con qualsiasi adempimento amministrativo vogliamo coinvolgere le Municipalità e le persone interessate da pianificazioni che erano state oggetto di varianti, ma sono decadute per l’entrata in vigore, nel 2017, della norma sul consumo di suolo del Veneto, e quindi devono essere riviste perché alcune di queste entrano su area agricola. Pertanto è giusto spiegare bene le procedure e le modalità - continua De Martin - Alcune aree potranno essere confermate, altre no, e per questo prima di fare una variante vera e propria è bene arrivare alla condivisione delle scelte con tutto il territorio, cercando di favorire politiche di non consumo del suolo. Invito pertanto la cittadinanza a partecipare alle riunioni informative fissate nelle varie Municipalità, dove poi le commissioni approfondiranno i vari casi”.

Queste le date degli incontri: