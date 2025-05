Ex Feltrificio Veneto, via libera al nuovo piano di riqualificazione a Porto Marghera

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin, la delibera che adotta il nuovo Piano Urbanistico Attuativo per l’area dell’ex Feltrificio Veneto, a Porto Marghera, tra via Fratelli Bandiera e via delle Macchine.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’intera area, oggi in stato di abbandono, attraverso la realizzazione di una nuova struttura commerciale, la costruzione di edifici a destinazione direzionale e il recupero di alcuni volumi esistenti. Saranno inoltre ricavati nuovi parcheggi a servizio delle attività e un percorso ciclabile che collegherà piazza Mercato con la pista già esistente verso via delle Macchine e Venezia.

“Si tratta di un intervento strategico – spiega l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin – che riqualifica un’area dismessa restituendole nuova vita, senza consumo di suolo. Vogliamo trasformare spazi abbandonati in luoghi vivi e utili, in grado di generare servizi, lavoro e connessioni con il resto della città. Il nuovo percorso ciclabile, che collegherà punti importanti del quartiere, è un tassello concreto nella nostra visione di una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Non va dimenticata che l'intervento comporta anche una riduzione della cubatura, lo sviluppo del numero dei parcheggi che vanno a soddisfare gli utenti della nuova piscina, così come la nuova pista ciclabile agevolerà l'arrivo di chi preferisce recarsi al natatorio con le due ruote".

Il piano, presentato da un soggetto privato, interessa un’area individuata nel Piano degli Interventi come destinata a funzioni commerciali, direzionali, ricettive e artigianali di servizio. L’intervento rientra tra quelli che l’Amministrazione sta promuovendo per incentivare la rigenerazione urbana e valorizzare le potenzialità di Porto Marghera.