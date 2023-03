Selezione partecipanti al progetto “VENEZIA-LPU 2022. Lavori di pubblica utilità finalizzati all’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati.

Iniziative occupazionali previste dalla DGR Veneto 1320/2022

Codice Progetto: 1057-0001-1320-2022

(in esecuzione di determinazione dirigenziale DD 658/2023)

Termine ultimo per la presentazione della domanda: entro le ore12:00 del 19/04/2023

Con DGR n. 1320 del 25 ottobre 2022 la Regione del Veneto ha aperto i termini per la presentazione di progetti di pubblica utilità a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro.

Il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila delegato per ATS di Venezia Ambito Sociale VEN_12 Venezia (delibera n. 7 del 26-01-2022 del Consiglio Comunale di Venezia) ha aderito ad un Progetto denominato Venezia LPU-2022 che verrà realizzato, in collaborazione con i partner Comune di Marcon, Co.Ge.S. don Lorenzo Milani società cooperativa Sociale e Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto, quali partner di rete ed operativi.

L’iniziativa consentirà di impiegare complessivamente n. 33 persone (n. 28 residenti nel Comune di Venezia e n. 5 nel Comune di Marcon) attraverso un percorso di i politica attiva del lavoro, composta da un’esperienza di lavoro di pubblica utilità (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un totale di 520 ore, della durata massima di 180 gg.) e da un insieme di servizi, individuali e/o di gruppo, di orientamento e di accompagnamento (26 h)

Per partecipare al Progetto è necessario:

Il Progetto Venezia - LPU2022 è cofinanziato da risorse regionali afferenti al PR Veneto FSE+ 2021-2027 (DGR 1320 del 25/10/2022) e la realizzazione dello stesso è subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale attualmente in corso, la selezione pertanto sarà effettuata, solo a seguito dell’approvazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto del progetto. In caso di mancata approvazione del progetto da parte della Regione Veneto, la presente procedura di selezione si concluderà senza approvazione della graduatoria definitiva, e i partecipanti alla presente procedura non potranno vantare pretese nei confonti dell'Amministrazione comunale procedente.

Se il progetto sarà approvato, le selezioni inizieranno entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del Decreto di approvazione. Il calendario delle prove di selezione e gli esiti delle stesse, saranno pubblicati nel sito internet del Comune di Venezia, in questa stessa pagina. Si ricorda che gli aggiornamenti della pagina web saranno comunicati con sms al numero di cellulare indicato nella domanda di adesione.

Per informazioni

Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva - Comune di Venezia e-mail: servizio.lavoro@comune.venezia.it