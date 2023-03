L'assessore Mar alla cerimonia di congedo della direttrice del Centro Tedesco di Studi veneziani Marita Liebermann

L'assessore comunale all'Università, Paola Mar, ha preso parte oggi, a Ca' Dolfin, alla cerimonia di congedo della direttrice del Centro Tedesco di Studi Veneziani, Marita Liebermann, che lascia il suo incarico dopo quasi sei anni per andare a dirigere l’Accademia cattolica “Akademie Erbacher Hof” di Magonza.

“Ho voluto portarle personalmente – ha sottolineato nel suo intervento di saluto l'assessore – il ringraziamento della Città per il lavoro e l'amore dimostrato per il nostro Paese, e in particolare per Venezia. E la ringrazio di cuore anche per il suo impegno nel progetto 'Ponti-comunicare (con) Venezia', un'iniziativa affascinante e collimante perfettamente con lo spirito della nostra città.

Venezia, che nella sua storia, nel suo presente e nella sua prospettiva futura si è sempre configurata e si configurerà ancora come una città ponte, che avvicina mondi diversi, una città del dialogo. Dialogo che il Centro Tedesco di Studi veneziani ha sempre voluto avere con tutta la città nel suo essere luogo aperto di incontri, conferenze e concerti. Un grande grazie va al governo tedesco che sostiene questa realtà attraverso l’elargizione di borse di studio a studenti e artisti le cui ricerche abbiano come argomento Venezia.

Cara Marita, a nome di questa città, le auguro buona fortuna nel suo nuovo incarico e soprattutto la aspettiamo a braccia aperte quando vorrà ritornare a Venezia”.

All’incontro, a cui era presente anche il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, sono intervenuti, tra gli altri: Antonio Trampus, direttore del dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari; Albrecht Cordes, presidente del Centro Tedesco di studi veneziani; Frank Suder, presidente della Fondazione Fritz Thyssen per la Promozione della Scienza; Paola Marini, presidente dei Comitati privati internazionali per la Salvaguardia di Venezia.

Il Centro Tedesco di Studi veneziani, è un punto di riferimento culturale importante per la città, essendo attivo a Venezia ormai da più di cinquant'anni.