Avviso per la manifestazione di interesse relativa alla DGR 69/2023 - INSIEME, rivolta a soggetti accreditati per l'ambito della Formazione Superiore e della Formazione Continua.

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per l’individuazione di un organismo di formazione (ODF) accreditato in Regione del Veneto nell’ambito della formazione superiore e/o della formazione continua che si faccia proponente di un progetto ai sensi della dgr n. 69 del 26 gennaio 2023 “INSIEME: implementazione di nuovi sistemi inter-istituzionali e di equipe multidisciplinari per prevenire l’esclusione sociale delle famiglie” – PR Veneto FSE + 2021/2027 - priorità 3 inclusione sociale.

Termine presentazione manifestazioni di Interesse: ​17/03/2023

Il Comune di Venezia, in quanto Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Ven_12 Venezia, intende aderire alle iniziative previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 69 del 26 gennaio 2023.

La manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di esclusione, inoltrata per PEC all’indirizzo coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it indicando nell’oggetto “DGR 69_2023_INSIEME_Manifestazione di interesse” e allegando copia del documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

Di seguito, il materiale.