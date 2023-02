FOTONOTIZIA - L'assessore Mar all'evento conclusivo del progetto IMUN 2023, a cui ha partecipato il liceo 'Benedetti - Tommaseo'

Si è tenuta stamani a Ca' Giustinian la cerimonia conclusiva del progetto scolastico IMUN 2023, a cui ha preso parte il liceo 'Benedetti - Tommaseo' di Venezia, con il coinvolgimento di alcuni alunni delle classi terze e quarte dell'istituto. Anche l'assessore all'Università Paola Mar ha partecipato alla giornata, in rappresentanza dell'Amministrazione, accolta dalla professoressa Maddalena Cutaia, referente scolastica dell'iniziativa e da Michelangelo Filannino, dirigente scolastico del liceo. All'appuntamento, tra gli altri anche: Francesca Favino, dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto e Valentina Borsato, dirigente Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e Sponsorship della Biennale di Venezia.

L’IMUN, Italian Model United Nations, è una simulazione: i ragazzi dal 31 gennaio scorso fino ad oggi, si sono calati nei panni di rappresentanti di diversi Paesi membri ONU. Si sono impegnati a rispettarne valori e interessi, hanno dovuto confrontarsi per ottenere l'approvazione di documenti. Un'esperienza cooperativa per rinforzare l'inglese e mettersi alla prova con temi di politica internazionale. Il liceo 'Benedetti - Tommaseo' di Venezia ha aderito anche quest'anno al progetto di United Network (ente impegnato in progetti di alta formazione), che si è svolto con la presenza di delegazioni di varie scuole provenienti dal resto del Veneto. IMUN Venezia si svolge con il patrocinio del Comune di Venezia e della Città metropolitana di Venezia.

Paola Mar: "Grazie per il vostro impegno, credo che di questi tempi non sia semplice poter pensare di impegnarsi. La vostra presenza qui oggi è testimonianza della vostra capacità, supportata dai docenti, di rimboccarvi le maniche per il vostro futuro. Impegnarsi a favore della società per cambiare le cose e migliorarle, a favore delle generazioni future, è un'avventura affascinante.

L'aspetto interessante di IMUN è che voi studenti cominciate da ora ad essere cittadini partecipi e attenti. Avete analizzato tematiche attuali, complesse. Continuate ad aprirvi al mondo, approfondire, fatevi tante domande e viaggiate. Ma soprattutto date il vostro contributo alla vita del Paese in cui vivete, è una delle più grandi soddisfazioni. Complimenti anche a docenti e dirigenti scolastici che vi hanno guidato in questo progetto dandovi un'occasione di crescita".