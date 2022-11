Economia: l'assessore Zuin a Mestre all'apertura del simposio "Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche"

Un'analisi per presentare le realtà aziendali più attive sul territorio e una tavola rotonda sul futuro della "digital energy". Sono partiti da Venezia questa sera, venerdì 18 novembre, una serie di incontri sul tema "Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche", realizzati dall’Ordine dei dottori commercialisti esperti contabili (Odcec) di Venezia, Treviso, Belluno e Trento-Rovereto con l’Università Ca’ Foscari. Ad aprire il simposio, nella sede dell'Ordine provinciale veneziano, a Mestre, è intervenuto l'assessore comunale al Bilancio Michele Zuin.

"Il dibattito di oggi - ha detto Zuin portando i saluti del sindaco Luigi Brugnaro e dell'Amministrazione - si anima grazie alla forza delle imprese, del lavoro, della ricerca, della divulgazione. La categoria che qui rappresentiamo è chiamata a fare da collante per le attività produttive, supportare e aiutare la loro crescita. Oggi più che mai dottori commercialisti ed esperti contabili devono essere attori economici sul territorio e traghettatori di professionalità al fianco delle imprese. Siamo stati testimoni della capacità di reagire e di far ripartire le attività dei nostri concittadini, dopo due anni di pandemia. E oggi la sfida da affrontare, insieme, è quella della crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina".

"Nel mio ruolo istituzionale, insieme all'Amministrazione - ha aggiunto l'assessore - abbiamo messo in campo strumenti che hanno avuto risvolti positivi, ad esempio nel mondo del commercio, dell'associazionismo, nell'ambito sportivo, cercando di dare, nell'ambito delle nostre competenze, un nuovo impulso all'economia locale. Vi ringrazio per essere qui a condividere questa capacità di fare sistema e produrre crescita".

Dopo Zuin ha parlato Massimo Da Re, presidente Odcec Venezia che ha anticipato l'intervento di Michele Brun, del gruppo di lavoro Indice sintetico di Performance (Isp), il quale ha illustrato l'analisi sulle società di capitale più dinamiche e, tra le eccellenze del Nord Est, è stata inserita Veritas spa, rappresentata dal direttore generale Andrea Razzini.

A chiudere la prima tappa del roadshow la tavola rotonda dal titolo "Digital Energy, l'interconnessione fra le sfide digitali per la transizione green delle imprese". Con Da Re hanno dibattuto Paolo Armenio, vicepresidente Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo, Raffaele Zingone, codirettore generale e responsabile di conformità di Banca Ifis, Andrea Da Lio, responsabile Ufficio unico ambiente delle Cciaa del Veneto e Stefano Bonetti, professore di Fisica della materia dell'Università Ca' Foscari di Venezia.