L'assessore Besio al convegno A.N.F.I. Veneto: “La famiglia nel processo”

L'assessore alle Politiche educative Laura Besio ha preso parte stamani, al Centro Culturale Candiani di Mestre, al convegno “La famiglia nel processo”, tema della IV^ giornata A.N.F.I. Veneto (Associazione nazionale dei familiaristi Italiani). L'associazione A.N.F.I. è costituita da avvocati e consulenti che si dedicano alle problematiche familiari, alla mediazione, ai diritti connessi alla genitorialità ed alla cura dei figli, a seguito di una separazione o di un divorzio.

L’evento, patrocinato dal Comune e moderato dalla presidente A.N.F.I. Veneto, Elisa Silvestrini e da Chiarastella Berton, componente del direttivo A.N.F.I. Veneto, era incentrato sulle problematiche civili e penali inerenti la famiglia, sotto il profilo psicologico, clinico e giuridico, ma anche sulle conseguenze legali in caso di alterazione degli equilibri del nucleo familiare e conflittualità tra i genitori.

“Quello della famiglia, dei minori, della genitorialità e tutto ciò che vi gravita intorno, è un ambito sicuramente delicato, composto di molte sfaccettature e mai banale nei contenuti" l'intervento dell’assessore alle Politiche educative, Laura Besio. "Un ambito sempre in aggiornamento, perché alla base c’è una società in continua evoluzione. Per questo motivo va riconosciuto il valore aggiunto di questa associazione, che si approccia in maniera multidisciplinare, il che permette una visione articolata ma completa”.