FestaEuVenezia2022: premiati gli studenti vincitori del concorso "Diventiamo cittadini europei"

Ci sono anche due giovani veneziani, Pietro Sinatora, che frequenta il Liceo Bruno Franchetti di Mestre, e Marco Castellari, studente dell’Istituto Zuccante, tra i vincitori del concorso "Diventiamo cittadini europei" 2021-2022. Il progetto, che vede la collaborazione del MIUR-USR Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e MFE Movimento Federalista Europeo, in collaborazione con Europe Direct del Comune di Venezia, nasce con l’obiettivo di stimolare la cittadinanza europea attiva e consapevole.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina in modalità online alla presenza del vicesindaco di Venezia, di alcuni eurodeputati della circoscrizione Nord est, di Maurizio Molinari, responsabile dell'Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, Laura Donà, per l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Bassano del Grappa e di un rappresentante del Movimento federalista europeo.

Nel corso dell’appuntamento i diversi relatori hanno sottolineato il valore del ruolo dei giovani nel processo di integrazione europea e per il futuro dell’Europa, l’importanza dell’informazione e dei viaggi, in Italia e all’estero, come strumento di conoscenza.

All’iniziativa, che quest’anno cade nell’anno europeo dei giovani, hanno partecipato 10 scuole superiori del Veneto da 5 province: Venezia, Verona, Belluno, Treviso e Padova.

Si poteva partecipare al concorso con una prova scritta (articolo, saggio breve, tema, relazione, tesina), o una prova grafica e multimediale. I vincitori avranno diritto a un viaggio premio in Italia, causa pandemia, a Canazei (TN) dal 25 al 30 luglio.

Elenco degli studenti e delle studentesse premiate:

Liceo Galieli - Belluno (BL)

- Jaime Faggin (menzione speciale)

- Lorenzo Dal Pont (menzione speciale)

Istituto De Nicola - Piove di Sacco (PD)

- Giulia Rudello (menzione speciale)

- Giulia Barzon (premio)

Istituto Meucci - Cittadella (PD)

- Marco Pastorello (menzione speciale)

Liceo Giorgione - Castelfranco (TV)

- Davide Squizzato (premio)

Liceo Angela Veronese - Montebelluna (TV)

- Giovanni Facchin (premio)

Istituto Silvia Ricci - Legnago (VR)

- Valeria Sinico (premio)

- Asma Nafid (menzione speciale)

Liceo Bruno Franchetti - Mestre (VE)

- Pietro Sinatora (premio)

Istituto Zuccante - Mestre (VE)

- Marco Castellari (premio)