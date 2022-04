Automotive e sostenibilità: l'assessore Venturini all'apertura del "MOBILITYhub On Track" alla Marittima

Confrontarsi sull'evoluzione delle città verso una mobilità sempre più tecnologica e green. Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità, ospita nelle giornate di oggi e domani il "MOBILITYhub On Track", appuntamento che riunisce al Terminal 103 della Marittima i principali attori del settore dell'automotive nazionale. Il programma prevede una serie di incontri e seminari, alla cui apertura ha preso parte l'assessore allo Sviluppo economico Simone Venturini, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

“Credo che sempre più il futuro sarà sui grandissimi agglomerati urbani - ha detto nel suo intervento Venturini - e in questo contesto l’area metropolitana di Venezia, intesa come triangolo industriale Venezia Padova Treviso, può giocare un ruolo importante portando in dote le sue caratteristiche: un territorio policentrico, vasto in termini di distanze geografiche e di risorse da mettere a disposizione. La sostenibilità vera e i traguardi che ci stiamo ponendo di cambiamento delle città, attraverso grossi investimenti industriali e produttivi e di trasformazione delle infrastrutture, richiedono tanti soldi, che sono necessariamente legati alla crescita. Finalmente forse oggi abbiamo capito che dove c’è crescita sostenibile si può avere un cambiamento di paradigma; in caso invece di decrescita si verifica un’involuzione al ribasso: lo sviluppo è quindi la precondizione per avere una sostenibilità piena”.

L'incontro, dal tema 'Le città diventano smart', è stato occasione per condividere interventi che hanno messo in luce le diverse best pratices che riguardano l'evoluzione della mobilità nelle città metropolitane. La scelta di Venezia quale location di questa manifestazione, è stato spiegato, è servita per raccontare l'esperienza della città e gli investimenti fatti sul territorio. Un percorso, hanno sottolineato i promotori, che si snoda "dalle scelte di mobilità sostenibile come veicoli elettrici e a idrogeno, car e bike sharing, le nuove piste ciclabili realizzate e la produzione di energia da fonti alternative".

"Il lavoro concettuale che stiamo portando avanti - ha ripreso l'assessore - è raccontare al mondo che Venezia non è solo la città storica, da conservare e tutelare, ma un’area vasta, contemporanea, che dal bacino idrico delle Dolomiti arriva alla Laguna. Un grande salto culturale che serve a far capire che la nostra città può avere un ruolo decisivo anche nelle future scelte mondiali. Ecco perché è importante che Venezia riesca ad attrarre nuovi processi produttivi, che portano risorse e talenti, ma anche che affronti temi imprescindibili come il climate change, l’innalzamento del livello dell’acqua, la lotta alla plastica nei mari. Per questo Venezia si è candidata a Capitale Mondiale della Sostenibilità, intesa come cambiamento dei processi produttivi nella chiave dell’economia circolare e di attivazione di nuove produzioni anche legate all’idrogeno”.

Nella due giorni alla Marittima sono attesi 2mila partecipanti tra concessionari, mobility manager del territorio nazionale, rappresentanti di case automobilistiche e produttori di moto, e-bike e società di noleggio.