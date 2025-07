Il vicesindaco Tomaello inaugura la nuova fermata ferroviaria 'Venezia Mestre Olimpia'

Una nuova stazione, un potenziamento ritenuto strategico dell’infrastruttura ferroviaria veneta: è la fermata Venezia Mestre Olimpia, all'altezza di via Gazzera Bassa, sulla linea Venezia - Trieste. Una nuova fermata per favorire la mobilità locale e moltiplicare i collegamenti tra Mestre e la Città metropolitana, in particolare i Comuni di Marcon e Quarto d'Altino, lungo il corridoio adriatico.

Oggi l'inaugurazione ufficiale. A sei mesi dall'entrata in funzione della fermata Venezia Mestre Gazzera, lungo la linea Venezia Udine, con la stazione di via Olimpia si completano due interventi che rientrano in un più ampio progetto del valore complessivo di 62,25 milioni di euro, dedicato alla riqualificazione e al potenziamento della Gazzera, nel cuore di Mestre. Un piano reso possibile dalla sinergia tra Comune di Venezia, Regione del Veneto e Rete ferroviaria italiana, con l'obiettivo di rendere i quartieri più accessibili.

Per tagliare il nastro inaugurale è sceso dal treno il vicesindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello, dirigenti regionali, i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia. Presenti le assessore comunali alla Sicurezza e ai Servizi al cittadino Elisabetta Pesce e Laura Besio, il presidente di Chirignago Zelarino Francesco Tagliapietra e i consiglieri della Municipalità.

Il vicesindaco ha sottolineato la valenza, non soltanto in termini di servizio, della nuova fermata, a lungo attesa dalla cittadinanza: "La prima parola che uso è 'finalmente'. Questo intervento finalmente unisce Mestre centro a Chirignago Zelarino, finalmente aggiungiamo un tassello strategico alla complessiva opera di riqualificazione di tutto quello che è il centro di Mestre".

Tomaello ha evidenziato che la fermata gravita su un'area frequentatissima, che è quella degli impianti sportivi di via Olimpia; che da qui si arriva prestissimo a piazza Ferretto e quindi all'ex Umberto I, dove partirà il grande intervento di riqualificazione: "La stazione Olimpia diventa una tessera del grande mosaico che darà nuovo volto al centro della città" ha continuato Tomaello.

Prima Gazzera, oggi Olimpia, poi arriverà la riqualificazione della stazione di Porto Marghera, quindi i due grandi interventi alla stazione centrale di Mestre e la bretella ferroviaria verso l'aeroporto: "Che potrà servire anche il Bosco dello sport" ha concluso il vicesindaco.