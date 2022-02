Carnevale 2022: l'assessore Besio in visita ad alcune scuole dell'infanzia

Nel corso della mattinata di oggi l'assessore alle Politiche Educative Laura Besio ha fatto visita ad alcune scuole dell'infanzia del territorio coinvolte nelle iniziative del Canevale di Venezia 2022: grazie al contributo di associazioni e artisti locali la giornata dei giovani alunni infatti è stata rallegrata da animazioni e divertimento.

La visita ha preso il via dalla scuola materna 'G.B. Giustinian' di Venezia, tra le più antiche della città, impegnata con gli itinerari educativi 'Come un grande artista': progetto mirato all'espressione del sé dei piccoli scolari, attraverso attività artistiche libere e guidate.

"Come Venezia anche l'istituto Giustinian ha dimostrato di essere resiliente e al passo con i tempi" ha commentato l'assessore Besio. "Superando l'acqua alta che non lo ha risparmiato, la pandemia, e il cambiamento fisiologico dell'area in cui sorge senza arrendersi mai e puntando all'innovazione, per esempio con un orientamento all'inglese per i bimbi più grandi".

Il sopralluogo è proseguito poi a Favaro Veneto, con la visita all'asilo nido comunale 'Cucciolo', le cui scolaresche sono oggi alle prese con i festeggiamenti di Carnevale. "Grazie alle Municipalità. Con il loro supporto possiamo declinare un Carnevale diffuso a partire dalle realtà scolastiche e non più solo un Carnevale di piazza" ha concluso Laura Besio. L'itinerario si è dunque concluso alla scuola dell'infanzia 'Girasole', inserita nell'Istituto comprensivo 'A.Gramsci' di Campalto.