Scienza e società, il sindaco Brugnaro alla tavola rotonda per i 25 anni della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata

“Ringrazio il presidente Francesco Pagano e la vicepresidente Giustina Mistrello, i ricercatori, ma anche le persone che hanno sostenuto la Fondazione in questi 25 anni e quanti credono nella scienza e nella ricerca” queste le parole di benvenuto del sindaco Brugnaro. Il primo cittadino si è poi soffermato sul titolo del convegno. “E’ un tema importantissimo - ha detto sottolineando il valore della comunità nel rapporto con la scienza e con la ricerca - Non bisogna disgiungere il livello intellettuale degli scienziati con il contributo umano dei cittadini e della comunità. Se da una parte è giusto che i primi approfondiscano i temi legati al futuro del nostro pianeta, dall’altra parte è fondamentare solidarizzare e creare un dialogo con la società, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando nel quale eventi come la pandemia stravolgono la vita e la sicurezza delle persone. Dobbiamo lavorare per creare una comunità sempre più accogliente. Credo che questo sia l’insegnamento che arriva da Venezia, colpita prima dall’alluvione e poi dalla pandemia, città che ospita prestigiose università e nelle cui aule, nel corso degli anni, si sono formati migliaia di ragazzi. La nostra città nei prossimi 25 anni potrà ulteriormente essere un luogo di grande collaborazione tra università, enti e istituzioni”.

Al termine dei saluti istituzionali è seguita la tavola rotonda alla quale hanno preso, tra gli altri, il giornalista Ferruccio de Bortoli; il filosofo Massimo Cacciari; Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon.