L’assessore Mar alla cerimonia finale del I Premio letterario “Le Pagine della Terra”, per la Letteratura e il Romanzo Green

L'assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, ha presenziato questo pomeriggio, nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, in rappresentanza della città, alla cerimonia finale del I Premio letterario “Le Pagine della Terra”, per la Letteratura e il Romanzo Green.

“Questo evento – ha sottolineato l'assessore Mar – è un’occasione importante per riflettere su un tema su cui Venezia, dal primo giorno della sua storia, ha dovuto confrontarsi: quello dell’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente.

Per secoli la laguna che la circonda ha subito modificazioni per permettere la vita della città, modificazioni che cercavano però nel contempo di non alterare troppo il suo ecosistema. Un equilibrio ‘sostenibile’ che non sempre è stato rispettato, ma che va ritrovato, qui, come nel resto del nostro pianeta, e anche queste iniziative possono aiutare a sensibilizzare, e responsabilizzare, tutti noi su questi temi.”

Presente alla serata anche il vicesindaco, Andrea Tomaello, che ha ringraziato gli organizzatori del premio per aver scelto Venezia per ospitarne la serata finale, auspicando che questo possa diventare un appuntamento tradizionale per la città.

Alla selezione finale sono approdati quattro libri: tra essi la giuria, composta da personalità della scienza, cultura, dello spettacolo e della politica, e presieduta dal regista Enrico Vanzina e dal presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, ha scelto i tre vincitori. Il primo premio è andato a Stefano Mancuso, con “La pianta del mondo”; il secondo a Paolo Malaguti, con “Se l’acqua ride”; il terzo a Monica Pais, con “La casa del cedro”.