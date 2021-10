Bando per l’assegnazione a Campalto di orti urbani a valenza sociale

Cittadine e cittadini interessate/i (e residenti nel territorio della Municipalità di Favaro Veneto) potranno presentare la domanda per l'assegnazione di un orto urbano in Area Orti di Campalto, ai sensi di quanto previsto dal relativo Bando di assegnazione orti emanato dal Dirigente della Direzione Coesione Dott. Luciano Marini in esecuzione della Deliberazione GC n. 218 del 15 luglio del 2019.

Nel bando ci sono tutte le informazioni utili all'utente per una veloce redazione e presentazione della domanda direttamente all'Ufficio Progetto Orti a Mestre (previo appuntamento - telefono per contatti: 0412749991-3489999780) oppure all'Ufficio Protocollo Generale presso il Municipio di Favaro in Piazza Pastrello 1.

La domanda va presentata dalle ore 10 di lunedi 11 ottobre alle ore 13 di venerdi 29 ottobre 2021.