La Giunta approva i lavori di adeguamento sismico delle scuole Gallina a Cannaregio e Radice a Mestre

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web conference ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, due delibere contenenti i progetti definitivi riguardanti interventi di adeguamento sismico, di eliminazione dei rischi e di messa a norma di due edifici scolastici per un totale di 3,2 milioni di euro di fondi statali acquisiti mediante un bando regionale.

Nello specifico con la prima delibera si interverrà nella scuola primaria Giacinto Gallina a Cannaregio dove, con un finanziamento di 1,2milioni di euro, il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi:

• consolidamento della muratura al piano terra;

• consolidamento della monumentale scala a “tenaglia” inserendo profili metallici all’estradosso dei pianerottoli e delle rampe;

• manutenzione degli infissi e ridipintura di tutte le aule;

• revisione degli impianti elettrici;

• realizzazione di rampa per il superamento delle barriere architettoniche nell’atrio di ingresso principale della scuola al piano terra.

Con la seconda delibera si eseguiranno i lavori alla scuola primaria Lombardo Radice dove, con un finanziamento di 2 milioni di euro, si procederà con la realizzazione di rinforzi delle strutture con applicazione di fibre di carbonio a cerchiatura dei pilastri e di rivestimento delle travi in calcestruzzo oltre ad opere di messa in sicurezza e messa a norma dell'immobile quali: risanamento intonaci e dipintura esterna, opere di dipinture interna, sostituzione dei corpi illuminanti, dei serramenti perimetrali esterni e delle porte interne nonché alla messa in sicurezza dei percorsi esterni. Un intervento che si inserisce in un contesto, quello dell'area di viale San Marco, nel quale l'Amministrazione è impegnata con importanti investimenti negli ultimi anni, a cominciare dalla rete fognaria. E' stato avviato, infatti, un piano di realizzazione di un’opera dal valore complessivo di quasi 20 milioni, in piena sinergia con la Regione Veneto, che ha finanziato tramite la Legge Speciale. Gli interventi nell'area prevedono inoltre un importante stanziamento di ulteriori 1,7 milioni di euro per bonificare altre aree inquinate di proprietà pubbliche e non utilizzabili, mentre è stata completata anche una riqualificazione degli spazi verdi.

“La sicurezza delle nostre scuole è uno dei capisaldi dell’agire amministrativo del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta la Giunta. Appena insediati, nel 2015, abbiamo fatto in modo che tutte le scuole venissero dotate di quei Certificati prevenzione incendi che, sebbene previsti per legge, non erano stati fatti. Due delibere, quindi che si inseriscono in un percorso che, dopo aver visto l'approvazione lo scorso 4 maggio dei lavori di adeguamento sismico per la scuola Tintoretto di Mestre per 2,3 milioni di euro, continuerà con l'approvazione in Giunta, nelle prossime settimane, di lavori analoghi anche alla scuola media Giulio Cesare per ulteriori 2,5 milioni. Interventi di adeguamenti sismici per un totale complessivo di 8 milioni di euro che dimostrano lo spirito con cui vogliamo continuare ad agire. Grazie al lavoro della squadra dell’Assessorato ai Lavori pubblici che ho l’onore di guidare, stiamo facendo, su impulso del sindaco Luigi Brugnaro, interventi capillari per dare alla città luoghi sicuri siano essi edifici scolastici, palestre, strutture sportive, musei, teatri e tutti quelle strutture che necessitano di interventi. Anche in questo modo si dimostra il nostro impegno a fare di Venezia una città sempre più sicura e decorosa”.