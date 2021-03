I Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino informano che, da domani, 1 aprile, sarà possibile effettuare la domanda per beneficiare del Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, finanziato con DGR 1309 del 08/09/2020. Il programma prevede l’erogazione di contributi economici suddivisi su 4 linee di intervento, a favore delle famiglie.

"Abbiamo costruito una procedura semplice e veloce in modo da erogare rapidamente le somme non appena rese disponibili – ha affermato l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini. La piattaforma informatica realizzata ci consentirà di raggiungere questo obbiettivo. L’insieme degli interventi qui descritto si affianca alle attività già realizzate in questi mesi difficili e alle altre iniziative in essere per sostenere il tessuto sociale cittadino”.

Potranno accedere a questi contributi le famiglie con figli minori orfani, di uno o di entrambi i genitori (linea intervento 1); le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro (linea intervento 2); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica (linea intervento 3); le famiglie che si trovano in difficoltà economica per far fonte alle spese delle attività sportive dei propri figli (linea intervento 4).

Di seguito uno schema riepilogativo dove sono indicati i contributi erogabili previsti:

Linee di intervento 1 2 3 4 Destinatari Famiglie con figli minori orfani. Famiglie con parti trigemellari e con un numero di figli pari o superiore a quattro. Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati. Famiglie in difficoltà economica per il pagamento delle attività sportive dei figli. Contributo previsto €. 1000,00 €. 900,00 + €. 125,00 €. 1000,00 (forfettari) €. 75,00

Per richiedere uno, o più di questi contributi, sono richiesti dei requisiti minimi essenziali quali: la residenza nel Comune di Venezia, Marcon o Quarto d’Altino, avere un ISEE inferiore a €. 20.000,00 e disporre dello SPID.

Le domande non dovranno essere presentate in formato cartaceo ma dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato Dime, dalle ore 8.30 del 01/04/2021 alle ore 17.00 del 08/04/2021 al link che segue: https://dime.comune.venezia.it/servizio/famiglie-fragili

Avviso Pubblico

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/aaaa/AVVISO%...

Qualsiasi richiesta di informazione potrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: info.famiglia@comune.venezia.it

Oppure telefonando ai seguenti sportelli territoriali della propria residenza: