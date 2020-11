COVID-19 Breve guida per orientarsi

La Municipalità di Venezia, Murano e Burano, in considerazione della progressiva e preoccupante diffusione del virus COVID-19, ha ritenuto utile e opportuno predisporre una breve guida informativa per la cittadinanza in cui trovare informazioni utili, risposte semplici, regole comportamentali, contatti per orientarsi e affrontare con consapevolezza l’emergenza sanitaria.

Il vademecum è un agile e sintetico strumento articolato in nove paragrafi dove sono elencate le principali misure preventive e precauzionali, le azioni da seguire in caso di positività, le strutture dove rivolgersi. La guida è stata redatta attingendo le informazioni e la documentazione disponibile sui portali delle principali istituzioni sanitarie (AULSS 3 Serenissima, Ministero della Salute, Regione del Veneto).

La guida è disponibile e consultabile in formato digitale nella pagina web della Municipalità, è intenzione stampare una versione cartacea da distribuire nelle farmacie, negozi di prossimità, esercizi commerciali e ristorativi.

La guida sarà regolarmente aggiornata con le principali disposizioni normative in materia.