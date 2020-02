Avviso Pubblico Piano di Zona 2020-2022

I Comuni e l’ULSS 3 - Serenissima hanno avviato il processo di definizione del Piano di zona 2020-2022 secondo le Linee guida regionali di cui alla Dgr 426/2019.

Possono partecipare al processo di costruzione del Piano di zona le Istituzioni, gli Enti e i soggetti locali che per esperienza, conoscenza tecnica, territoriale e competenza posseduta possano contribuire a definire la programmazione nel Piano di zona.

I soggetti che intendono esprimere la volontà di entrare nel processo partecipativo, e non hanno già compilato la scheda in occasione del Seminario del 29.11.2019, possono fare richiesta compilando il modulo allegato da inviare entro il 20 febbraio a: uocsociale@aulss3.veneto.it

Resta inteso che la partecipazione al lavoro dei tavoli tematici non costituisce, di per sé, titolo preferenziale in relazione a possibili affidamenti di servizi o di interventi che verranno definiti nel percorso di programmazione e di realizzazione del Piano di zona.