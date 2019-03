Memorial Gabriele Sinopoli: la presidente Damiano alla cerimonia di consegna del Premio, assegnato quest’anno a Eugenio Vomiero, questore vicario di Venezia

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, è intervenuta questo pomeriggio al Laurentianum di piazza Ferretto a Mestre alla cerimonia di consegna del Premio Gabriele Sinopoli, assegnato ogni anno, dal 2015, a una persona che ha contribuito a rendere migliore, vivibile e più sicura la città. Presenti inoltre, tra gli altri, l'assessore comunale alla Sicurezza, Giorgio D'Este, il questore uscente di Venezia, Vito Danilo Gagliardi, il senatore Andrea Ferrazzi, il vice presidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, il comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Venezia, Emanuele Spiller, e il presidente del Comitato Mestre Off limits, Fabrizio Coniglio.

Dopo Ivano Mestriner, don Franco De Pieri, Giuseppe Dal Ben e Renzo Da Lio, il vincitore della quinta edizione del riconoscimento dell'associazione mestrina Comitato Mestre Off limits è stato Eugenio Vomiero, "amico della città", "per il suo dialogo costante, l'ascolto attento dei cittadini, la sua competenza". Nominato vice questore vicario un anno fa, Vomiero ha diretto in precedenza, dal 1997, le Squadre Volanti, passando poi ai Commissariati di Marghera e San Marco. Promosso primo dirigente nel 2011 ha poi guidato per diversi anni il Commissariato di Mestre. Volto molto noto in città, ha dedicato per anni la sua attenzione agli anziani con il progetto "Ocio ciò! Città e sicurezza", realizzato dal Comune con la collaborazione della Questura per prevenire truffe e furti ai danni delle persone più deboli e fragili e ha condotto numerose operazioni di polizia.

A consegnare la targa è stata la signora Marzia, vedova di Gabriele Sinopoli, promotore finanziario rimasto vittima di una brutale aggressione il 2 settembre del 2012 e deceduto poi nell'aprile del 2014 per i traumi riportati.

"Sono orgogliosa ed emozionata - ha esordito Damiano nel ringraziare il Comitato Mestre Off Limits per aver pensato e portato avanti il Premio Sinopoli - che questo prestigioso riconoscimento sia assegnato ad Eugenio Vomiero, che con passione, dedizione e impegno ha dato e continua a dare moltissimo alla nostra città. Un grande grazie a lui e a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine che ogni giorno lavorano con umiltà per garantire la nostra sicurezza". La presidente ha infine rivolto un affettuoso saluto al questore uscente Gagliardi per il grande lavoro fatto.

Un commosso saluto al figlio di Gabriele Sinopoli, Filippo, è stato infine rivolto dall'assessore D'Este che ha evidenziato che "momenti come questi fanno parte di una comunità che deve essere coesa nel rispetto del bene comune".

Venezia, 21 marzo 2019