L’assessore Boraso alla cerimonia d’inaugurazione dell’associazione Bangladesh-Venezia

L’assessore comunale Renato Boraso è intervenuto questo pomeriggio, all’auditorium della Città metropolitana di Venezia in via Forte Marghera, alla cerimonia di inaugurazione dell’associazione Bangladesh-Venezia. Presenti inoltre, tra gli altri, i presidenti della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato e di Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte, oltre a una nutrita rappresentanza della comunità bengalese nel territorio veneziano. L’incontro è stato l’occasione per un confronto con le istituzioni del territorio sui temi dell’integrazione e della reciproca collaborazione.

Durante l’appuntamento è stata inoltre celebrata la Festa dell’indipendenza del Bangladesh, che cade il 26 marzo, e sono state premiate le persone più meritevoli della comunità bengalese per il loro operato a favore del benessere della città.

Venezia, 30 marzo 2019