Le Commissioni consiliari di lunedì 8 settembre

Lunedì 8 settembre si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:
V Commissione (congiunta alla IX e X) alle ore 13 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia
con il seguente ordine del giorno:
- Illustrazione Proposta di Delibera PDC 2025/1045: Approvazione dello “Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi a ZTO A - Attrezzature di interesse comune”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per l’intervento di riqualificazione dell’edificio Ex centrale Veritas alla Gazzera. (C.I. 15426 PN Metro plus 2021-2027 “Riqualificazione edificio ex centrale Veritas alla Gazzera” CUP F73G24000080006)
VII Commissione (congiunta alla III e VIII) alle ore 15 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Venezia
con il seguente ordine del giorno:
- Illustrazione PDC 2025/1042 - Revoca della Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 52 del 02/04/2015 ed approvazione del Piano Vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) siti nel Comune di Spinea, ai sensi della Legge Regionale del Veneto del 3 novembre 2017, n. 39
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza
Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari
------------------------
Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)