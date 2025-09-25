Consiglio comunale, via libera alla procedura di vendita di 164 appartamenti ERP a Spinea gestiti dal Comune di Venezia

Consiglio comunale, via libera alla procedura di vendita di 164 appartamenti ERP a Spinea gestiti dal Comune di Venezia25/09/2025
Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la delibera che definisce la procedura di vendita di 164 appartamenti ERP di proprietà comunale siti nel Comune di Spinea, nel complesso "San Remo".
Con questa procedura, condivisa e concordata con l'Amministrazione comunale di Spinea, si darà impulso al rilancio dell'intero quartiere, attraverso la responsabilizzazione degli attuali inquilini e all'ingresso di nuove famiglie.
Il provvedimento prevede da un lato la proposta agli attuali inquilini del complesso di Spinea di acquistare l'appartamento da loro locato a un prezzo corrispondente al valore di stima ribassato del 20% in virtù della normativa di settore e, dall'altro, la messa in vendita, con procedura ad evidenza pubblica, degli appartamenti oggi non locati al valore risultante dalle apposite perizie.
Qualora l'inquilino non volesse acquistare l'appartamento da lui locato, continuerà a rimanere affittuario senza alcun tipo di obbligo o cambiamento della situazione soggettiva. Si tratta infatti di una facoltà che viene concessa, non un obbligo. Il piano di vendita dovrà essere autorizzato dalla Regione del Veneto, come da normativa vigente.