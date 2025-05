Il sindaco Brugnaro e il ministro Musumeci alla cerimonia del Premio letterario Pagine d'aMare

Il mare come memoria, il mare per raccontare la storia. Così due opere si sono aggiudicate la seconda edizione di Pagine d'aMare, la rassegna letteraria nata nel 2024 per promuovere la cultura del mare come bene comune e risorsa economica, per volontà del Comitato interministeriale per le Politiche del mare, sotto il patrocinio del ministro per le Politiche del mare.

Ad aggiudicarsi il premio sono state le opere 'Cosa mi dice il mare' di Lorenza Stroppa per la sezione narrativa e 'Il destino del mare - Napoli e Venezia' di Egidio Ivetic e Luigi Mascilli Migliorini per il settore saggistica.

Venezia e la Biblioteca Nazionale Marciana hanno fatto da cornice alla cerimonia di premiazione, alla quale hanno preso parte il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che si è detto felice dell’attenzione che si sta cercando di dare al tema del mare, anche attraverso iniziative culturali: “È un elemento vitale per Venezia e un elemento di unione con il resto del Paese. Qui ogni anno celebriamo lo sposalizio di Venezia con il mare, per esempio, alla Festa della Sensa”. Il sindaco ha quindi sottolineato il grande valore anche economico e sociale che sottende al mare: “C’è una grande industria nautica che collega idealmente Venezia con Genova, passa per la Calabria e la Sicilia: è dunque anche necessario costruire alleanze, perchè attraverso il mare potremo dare nuove prospettive ai giovani, il futuro del nostro Paese".

Per questo, secondo il ministro, serve un nuovo approccio che la cultura e la letteratura possono dare, per modificare la visione degli italiani del mare: "Per il 65% dei cittadini il nostro non è un paese marinaro, nonostante siamo legati a doppio filo ad esso e per noi sia vitale. Non è apprezzato perchè non è conosciuto nelle sue potenzialità. Cultura e letteratura possono stimolare l'entusiasmo".

I testi vincitori del Premio, ha anticipato il sindaco, entreranno ora a far parte delle adozioni delle biblioteche comunali.