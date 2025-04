L’assessore De Martin alla cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della sede di Edilcassa Veneto

Non un semplice intervento di restyling, ma un progetto innovativo che mira al recupero della sua sede, ristrutturando l’edificio storico degli anni quaranta con il suo consolidamento statico e l’adeguamento ambientale ed energetico per renderlo funzionante a costo zero.

Edilcassa Veneto ha inaugurato questa mattina, con una cerimonia a cui hanno preso parte non solo i membri del C.d.A. ma anche i suoi dipendenti, i lavori di riqualificazione dei suoi uffici, in via Volta a Marghera. A portare il saluto del città, l’assessore comunale all’Urbanistica, Massimiliano De Martin.

“E’ un intervento – ha sottolineato l’assessore – che ho seguito nel suo iter sin dall’inizio, perché lo ritengo importante per la nostra città. E’ infatti molto significativo che una realtà come Edilcassa Veneto, che accoglie 5.000 aziende e 18.000 lavoratori del settore edile artigiano, confermi, e con investimenti importanti, la sua presenza a Marghera, nel nostro polo produttivo.”

I lavori, come ha spiegato il presidente Giovanni Lovato, prevedono la riqualificazione architettonica della sede, con un miglior utilizzo degli spazi e la realizzazione di una sala riunioni nel soppalco, nonché l’adeguamento energetico della struttura col rifacimento dell’impianto fotovoltaico installato una ventina di anni fa. Un intervento radicale che sarà compiuto in circa due anni, per una spesa vicina ai due milioni di euro.

Edilcassa Veneto è un ente bilaterale paritetico nato nel 2014 a seguito della fusione fra le casse edili artigiane del Veneto Ceav e Ceva, già operanti dal 1986.