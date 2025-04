Il Comune di Venezia celebra l'80° anniversario della Liberazione: il programma istituzionale di venerdì 25 aprile

Le manifestazioni principali si svolgeranno a Venezia tra Piazza San Marco, a partire dalle 9.15, e Campo del Ghetto Nuovo, alle 12.15. A Mestre tra piazza Municipio e piazza Ferretto, a partire dalle ore 10.15.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti del 25 aprile:

VENEZIA

ore 9.15 | Piazza S. Marco: alzabandiera e onori resi da una Compagnia in Armi Interforze accompagnata dalla banda della Polizia Locale di Venezia;

ore 10 | Percorso della Memoria: illustrazione delle biografie in memoria dei Martiri della libertà in Campo SS. Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Fosca, Campo S. Leonardo;

ore 12.15 | Campo del Ghetto Nuovo: conclusione del Percorso della Memoria, seguono: Festa della Liberazione, concerto della banda musicale Pellestrina, cerimonia dell'Alzabandiera e commemorazione ufficiale.

MESTRE

ore 10.15 | Municipio di Mestre: deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti;

ore 10.30 | Piazza Ferretto: cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto militare. A seguire Festa della Liberazione e commemorazione ufficiale con il concerto della banda musicale di Tessera, letture di brani da parte dell'Associazione "Voci di Carta", musica e canti del duo "Storie Storte", interventi di studenti e studentesse dell'Istituto “Bruno - Franchetti".

MUNICIPALITÀ DI VENEZIA MURANO BURANO

ore 8.15 | Sestiere di Castello, Campo Bandiera e Moro: alzabandiera a cura di Assoarma;

ore 16 | Sestiere di Castello, Via Garibaldi: ritrovo imbarcadero S. Elena e inizio Percorso della Pace;

ore 17.15 | Riva dei Sette Martiri: conclusione del Percorso e interventi commemorativi;

ore 18.30 | Giudecca, Fondamenta San Giacomo: deposizione corona d'alloro alla lapide in memoria dei Caduti per la Libertà;

ore 10.30 | S. Erasmo: Messa di commemorazione in onore dei Caduti. A seguire, deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti;

ore 10.15 | Burano: raduno piazza B. Galuppi, alzabandiera e deposizione corona d’alloro sulla lapide dedicata ai Caduti.

MUNICIPALITÀ DI LIDO E PELLESTRINA

ore 9.30 | Via S. Gallo: deposizione corona sul cippo commemorativo;

ore 9.45 | Piazzale Malamocco - Palazzo Pretorio: raduno e alzabandiera in collaborazione con l'Associazione Il Fante.

MUNICIPALITÀ DI MESTRE CARPENEDO

ore 9.15 | Mestre Bivio Via Pepe - Via Forte Marghera: alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti del Mare;

ore 9.45 | Piazza XXVII Ottobre - Piazza Barche: deposizione corona d'alloro al monumento alla Liberazione;

ore 8.30 | Terraglio - Percorso della Memoria e deposizione corone d'alloro: Villa Tivan Targa in ricordo del Partigiano Elio Monego; Ospedale Villa Salus Lapide in memoria dei Caduti; Ex Centro Civico Terraglio Lapide in memoria del Partigiano Pennello; Parco di Via Gatta Cippo in ricordo del Partigiano Giuseppe Surace.

MUNICIPALITÀ DI MARGHERA

ore 10 | Marghera - piazza Municipio: deposizione corona d'alloro alla Lapide in memoria dei Caduti e commemorazione;

ore 10.30 | Catene - via Catene: deposizione corona di alloro al monumento ai Caduti In collaborazione con: Associazione Fiera Franca Chirignago, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Chirignago, Associazione Naz. Carabinieri e Associazioni d'Arma;

ore 10.30 | Malcontenta - Chiesa San Ilario: celebrazione della Santa Messa in ricordo dei Caduti per la Libertà;

ore 11.15 | P.le Chiesa San Ilario: alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità istituzionali;

ore 10.30 | Ca' Sabbioni - Piazza Cosmai: alzabandiera e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti in collaborazione con l'Associazione Progetto Scuola Cultura.

MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

ore 9 | Favaro Veneto - piazza Pastrello: alzabandiera, con la partecipazione della Banda musicale di Tessera. Deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti e sulle lapidi all'interno della Municipalità, momento di commemorazione con interventi delle autorità, a seguire esibizione della banda musicale di Tessera;

ore 8.30 | Campalto - piazzale Chiesa San Martino: Alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità;

ore 8.30 | Dese - piazza Fratelli Pomiato: alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità;

ore 8.30 | Tessera - piazzale di Santa Maria Assunta: alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti. Momento di commemorazione con interventi delle autorità.

MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO

ore 9 | Chirignago - piazza San Giorgio: alzabandiera in collaborazione con Associazione Fiera Franca Chirignago, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazioni d'Arma e Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;

ore 9.15 | Chirignago - sede Municipalità: deposizione corone alle lapidi dedicate ai Caduti Militari e Civili;

ore 9.45 | Gazzera: deposizione corona al monumento ai Caduti di Tutte le Guerre fronte chiesa S. Maria Ausiliatrice;

ore 10.15 | Deposizioni corone d'alloro: lapide dedicata a Gino Breda (angolo Via G.Breda e Via Gazzera Alta); monumento ai Caduti Militari di Chirignago e Villabona - Catene; monumento ai Caduti di Tutte le Guerre (Via Miranese/Via Trieste) - Chirignago;

ore 10 | Zelarino - piazzale Munaretto: alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti per la Patria e commemorazione. In collaborazione con Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Associazione Nazionale Finanzieri, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di Stato e ANPI;

ore 10.30 | Zelarino - sagrato della Chiesa di San Vigilio e Santa Maria Immacolata: deposizione corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre;

ore 12 | Trivignano - fronte chiesa S. Pietro Apostolo in Vincoli: deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti.

In allegato il programma completo delle celebrazioni, la cittadinanza è invitata a partecipare.