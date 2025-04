Approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione tra via Ricci e via Bellotto

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, ha approvato la delibera relativa al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in attuazione della scheda normativa n. 6 della Variante al Piano degli Interventi n. 49, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 29 luglio 2020. L’area interessata si trova a Mestre, tra via Ricci e via Bellotto.

Con questo atto si approva definitivamente il Piano, che era stato adottato con delibera di Giunta n. 23 del 29 febbraio 2024. Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e anche la Municipalità competente ha espresso parere favorevole.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stata archiviata dalla Regione del Veneto su richiesta del Comune, in quanto il Piano di Lottizzazione rientra tra i casi esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento regionale in materia di VAS n. 3 del 9 gennaio 2025.