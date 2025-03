Jean-Michel Jarre in Piazza San Marco : il visionario compositore e pioniere dell’elettronica atteso a Venezia il 3 luglio per uno spettacolo unico

Jean-Michel Jarre, artista visionario e pioniere della musica elettronica, è pronto a trasformare il palcoscenico di Piazza San Marco in un’esperienza immersiva senza precedenti, fondendo arte, tecnologia e musica in un evento unico.

L'appuntamento è per il 3 luglio 2025, alle 21, quando il celebre musicista arriverà nel salotto di Venezia (e del mondo) per un esclusivo concerto promosso da Veneto Jazz, con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con Città di Venezia e Vela. Maestro indiscusso dell’elettronica e precursore del multimediale, Jarre continua a scrivere la colonna sonora del futuro, abbattendo le barriere tra suono, spazio e immaginazione. L’evento veneziano sarà una delle sole due date italiane del tour, entrambe ospitate in luoghi simbolo del patrimonio dell’Umanità: Piazza San Marco a Venezia e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in un viaggio musicale che fonde storia e avanguardia.

“Il ciclo di concerti in Piazza San Marco si arricchisce con l’annuncio dell’esibizione di Jean-Michel Jarre. La nostra città, da sempre crocevia di cultura e innovazione, ospiterà uno dei più grandi pionieri della musica elettronica, in un evento che si preannuncia indimenticabile - dichiara il sindaco Luigi Brugnaro – dopo Casanova Opera Pop, Patti Smith, l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice e Ludovico Einaudi, Venezia è pronta ad accogliere un artista visionario come Jarre nella meravigliosa cornice di Piazza San Marco per celebrare l’incontro tra storia, arte e tecnologia, così da offrire ai cittadini e al suo pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo evento e invito tutti a partecipare a questi appuntamenti dove protagonista sarà la grande musica internazionale”.

Innovatore instancabile, Jean-Michel Jarre ha sperimentato nuovi linguaggi sonori e tecnologie all’avanguardia, portando la sua arte oltre i confini della musica tradizionale. Celebre per i suoi show spettacolari, Jarre ha battuto record di affluenza con concerti epici in luoghi iconici: 1 milione di persone a Place de la Concorde, 1,3 milioni a Houston, 2,5 milioni a La Défense e 3,5 milioni a Mosca. Ha calcato il palco dei più importanti festival internazionali, come Coachella (USA), e ha segnato un traguardo storico con il suo concerto virtuale di Capodanno 2021, seguito da oltre 75 milioni di spettatori in una spettacolare Notre-Dame digitale. Nel 2024, Jarre ha inaugurato lo Starmus Festival a Bratislava, radunando oltre 120.000 spettatori con "Bridge From The Future", uno show rivoluzionario ripreso da 17 telecamere e droni, trasmesso in diretta a livello globale.

Il 14 luglio, per la prima volta, ha partecipato alla quarantesima edizione delle Francofolies a La Rochelle. A settembre, è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024, esibendosi davanti a 80.000 persone allo Stade de France. Con una carriera costellata di successi, 85 milioni di dischi venduti e 22 album in studio, Jean-Michel Jarre continua a spingere i confini della creatività, portando avanti un messaggio culturale e ambientale attraverso la sua musica e le sue performance all'avanguardia. Il concerto di Jean-Michel Jarre in Piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con la Città di Venezia e Vela, nell’ambito della XVII edizione di Venezia Jazz Festival.

I biglietti per il concerto saranno disponibili: in prevendita generale su Ticketmaster a partire dalle ore 10.00 di sabato 8 marzo su https://www.ticketmaster.it/artist/jean-michel-jarre-biglietti/40298; in prevendita generale su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 10 marzo https://www.ticketone.it/artist/jean-michel-jarre/