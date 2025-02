Terzo lotto percorso ciclabile a Ca' Sabbioni Strada regionale 11 "Padana Superiore", il Consiglio approva la Variante

Via libera del Consiglio comunale alla Variante al Piano degli Interventi per procedere con il terzo lotto dei lavori di realizzazione del percorso ciclabile in località Cà Sabbioni, Strada regionale 11 "Padana Superiore". Con la ratifica della Conferenza di Servizi avvenuta lo scorso mese di giugno, l'approvazione della Variante Urbanistica sarà seguita dalla realizzazione del progetto di completamento, a cura di Veneto Strade, del tratto già esistente fino all’abitato di Ca’ Sabbioni per una lunghezza di circa 350 m.

I lavori, oltre alla realizzazione della nuova pista ciclabile, riguarderanno inoltre: