Ex Caserma Pepe al Lido di Venezia: semaforo verde del Consiglio comunale al progetto di riqualificazione

Semaforo verde del Consiglio comunale alla riqualificazione dell'ex "Caserma Pepe e Bellemo" al Lido di Venezia, destinata a diventare una nuova residenza universitaria. L’intervento, approvato all'unanimità, nasce dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12 maggio 2022 tra Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, Regione Veneto e Università Ca’ Foscari, con il quale è stata concessa all’Ateneo l'area per 19 anni.

Grazie a questo accordo, Ca’ Foscari ha potuto accedere ai fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'edilizia residenziale universitaria, ottenendo un cofinanziamento di 26.905.785 euro per il recupero dell’immobile, attualmente in stato di abbandono, su una spesa complessiva di 32.437.000, finanziata da Ca' Foscari per la parte eccedente il contributo.

Il progetto, si inserisce nell'ambito del protocollo Città Campus volto alla realizzazione di un polo integrato di servizi per gli studenti, riqualificando un complesso immobiliare attualmente inutilizzabile, e prevede la realizzazione di una residenza universitaria per complessivi 207 posti letto suddivisi in 69 alloggi singoli e 69 alloggi doppi, progettati in modo da garantire per ciascuno i servizi essenziali come l'angolo cottura e un'area studio.

Due degli edifici da concedere all'Ateneo, di proprietà comunale, sono dichiarati di interesse culturale, come il resto del complesso, e risultano inagibili e inutilizzabili. Pertanto, l'intervento qualificato da parte dell'Università Ca' Foscari ne consente il recupero finalizzato alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale comunale, migliorando le condizioni di utilizzo e l'apertura dei luoghi.

La delibera dispone che gli spazi del compendio non potranno essere destinati, neanche per brevi periodi, all’uso turistico ricettivo o complementare o ai servizi legati all’accoglienza dei turisti. Sarà invece favorita l’apertura alla cittadinanza di alcune aree dell'ex Caserma per ampliare l’offerta formativa della città, creare momenti di aggregazione e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini.