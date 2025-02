Banqueting e catering: a Venezia presentato il Manifesto per la "Sicurezza e legalità" nel settore

Venezia è città di eventi spettacolari e ricevimenti importanti. Vi lavorano wedding planner, chef stellati, professionisti per i grandi eventi. Non poteva non fare tappa in città la presentazione del Manifesto Anbc della Fipe "La responsabilità delle scelte", che punta a fornire le linee guida per garantire standard elevati negli eventi, attraverso una selezione rigorosa dei fornitori, o l'adozione di pratiche rispettose delle normative.

Nulla va lasciato all'improvvisazione, per Venezia questo concetto vale ancora di più. Aspetto sottolineato dall'assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini, nel corso della tavola rotonda organizzata nella Sala Grande di San Giovanni Evangelista.

Al dibattito, tra gli altri, hanno preso parte anche l'assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner, il direttore operativo di Vela Fabrizio D'Oria, Ilaria Alzona, consigliera nazionale Anbc Fipe. Ad aprire la tappa veneziana, che è seguita agli eventi di Genova e Milano, il consigliere nazionale Anbc Fipe Luigino Cassan, il presidente Anbc Paolo Capurro e Giacomo di Thiene, presidente dell'Associazione dimore storiche per il Veneto.