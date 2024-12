“Venezia. Un Natale da vivere”: concerti a San Marco e Piazza Ferretto, luna park, Babbo ed elfi in attesa del Natale

Continuano gli appuntamenti all’interno del palinsesto intitolato “Venezia. Un Natale da vivere” – promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa – per ricreare la magia delle feste natalizie e accogliere residenti e turisti con proposte per tutte le età. La musica sarà protagonista nei prossimi giorni con tanti appuntamenti a Venezia e Mestre.

“Mancano pochi giorni al Natale – commenta il sindaco Luigi Brugnaro - abbiamo addobbato il nostro territorio con alberi, luminarie, mercatini e un programma di iniziative per stupire bambini e adulti e per far sì che tutti possano vivere insieme la gioia, l’amore e la serenità che solo il Natale sa portare. La musica rivisitata in chiave contemporanea trasformerà le nostre piazze in palcoscenici capaci di coinvolgere cittadini e ospiti di tutte le età”.

Martedì 24 dicembre alle 16 il Coro Pueri Cantores del Veneto salirà sul palco di Piazza Ferretto per incantare il pubblico: 50 bambini provenienti da tutta la regione si esibiranno in un concerto per la pace. Giovedì 26 dicembre alle 18, al teatro Toniolo, il Balletto di Milano porta in scena Cenerentola, in due atti su musica di Gioachino Rossini.

Venerdì 27 dicembre in Piazza Ferretto e domenica 29 in Piazza San Marco, la Big Vocal Orchestra torna ad esibirsi in città per un Natale in musica. Entrambi i concerti si terranno alle ore 18. Il programma spazierà tra colonne sonore di film, celebri musical, capolavori del rock-pop internazionale come i Coldplay che si mescoleranno a opere classiche eterne da Mozart a Morricone a Verdi, l’omaggio alla città di Venezia che venne composto da Marco Toso Borella per celebrare la resistenza dei veneziani contro l’acqua alta, ma anche il “vero inno di Venezia”, Spirto di Dio, riarrangiato in chiave contemporanea con i coristi che riprodurranno il movimento della remata del Bucintoro. Immancabili alcuni noti brani natalizi a rendere ancora più emozionante l’atmosfera. Il tutto accompagnato da giochi di luci e coreografie che i coristi eseguiranno con le mani trasformando Piazza San Marco e Piazza Ferretto in un sorprendente palcoscenico.

Domenica, 29 dicembre alle 17, sul palco di Piazza Ferretto, si esibirà la Banda Antonio Vivaldi, nata nel 2019 a Mestre per volontà di un gruppo di persone appassionate di musica. Si potrà inoltre pattinare a Marghera (nei giorni natalizi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20, nei giorni feriali dalle 14.30 alle 20), a Mestre in Piazza Ferretto martedì 24 dalle 11 alle 17, mercoledì 25 e giovedì 26 dalle 11 alle 20, venerdì 27 e sabato 28 dalle 11 alle 21, domenica 29 e lunedì dalle 11 alle 20 e martedì 31 dalle 11 alle 17. A Venezia, in Campo San Polo, la pista sarà aperta martedì 24 dicembre dalle 11 alle 17, da mercoledì 25 a lunedì 30 dicembre dalle 11 alle 20 e martedì 31 dalle 11 alle 17.

La corsa agli ultimi acquisti si potrà fare nelle casette allestite in Piazza Ferretto (fino a sabato 28) e in via Allegri (fino al 6 gennaio) dalle ore 10 alle ore 20. Ultimi giorni per scattare un selfie con Babbo Natale e i suoi elfi: martedì 24 dalle 11 alle 12.30 i bambini potranno sedersi sul suo trono, in Piazza Ferretto, e consegnare la letterina. Sempre per i più piccoli, si potrà salire sul trenino che attraversa le vie del centro: martedì 24 e da sabato 28 a lunedì 30 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. A pochi passi, nel parco Albanese, è aperto il Bissuola Winter Village con tante attrazioni per tutte le età. In particolare, martedì 24 Babbo Natale riceverà tutti i bimbi con caramelle e dolciumi, sabato 28 si terrà lo spettacolo “I colori di Ilenia” e una festa con biglietti promozionali, mentre domenica 29 sarà la volta del Truccabimbi con Cinzia.

Per un Natale sotto il segno della cultura, musei e mostre resteranno aperte, a Venezia e Mestre, anche a Natale, Santo Stefano e il 1°gennaio, con orari prolungati. Un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia, per festeggiare insieme, per scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee ogni giorno e negli orari serali.

Fino al 6 gennaio ogni venerdì e sabato Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20). Aperto tutti i giorni anche il Museo del Vetro a Murano con la mostra dedicata a “La donazione Carlo e Giovanni Moretti 1958-2013”. Lunedì 30 dicembre e 6 gennaio saranno visitabili le mostre “Matisse e la luce del Mediterraneo” al Centro Culturale Candiani di Mestre, “Roberto Matta 1911 – 2002” e “Scultura lingua morta” di Giorgio Andreotta Calò al secondo piano di Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna, la prima parte del progetto di valorizzazione su la “Donazione Elda Cecchele” al Museo di Palazzo Mocenigo e “Fragile Stories”, con opere di Mandy Bonnell e Déirdre Kelly al Museo del Merletto a Burano, oltre al Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue che il giorno 1° gennaio aprirà alle ore 10. Aperti eccezionalmente di martedì, il 24 e 31 dicembre, Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano con la preziosa mostra dedicata a “Una passione discreta - La Collezione Paolo Galli” e il progetto “Loris Cecchini. Leaps, gaps and overlapping diagrams”, insieme al Museo Fortuny con “Selva” di Eva Jospin.