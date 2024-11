I nuovi lampadari d’artista di "Murano illumina il Mondo" si accendono sotto le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco

Il vetro di Murano torna a illuminare il salotto più bello del mondo, Piazza San Marco a Venezia, con la seconda edizione di Murano Illumina il Mondo, il progetto promosso da The Venice Glass Week e Comune di Venezia che quest’anno vede la straordinaria partecipazione di undici artisti e architetti internazionali dal calibro di Joseph Kosuth, Kengo Kuma e Philippe Starck, a cui è stato chiesto di reinterpretare un oggetto di uso quotidiano, il lampadario, utilizzando tecniche vetrarie antiche e moderne.

Tutti gli artisti coinvolti hanno accettato l’invito a mettersi alla prova con il vetro artistico di Murano realizzando, insieme ai sapienti maestri muranesi, progetti originali e affascinanti, a dimostrazione del sodalizio vincente tra vetro e arte contemporanea.

Per tutto il periodo invernale, dal 22 novembre 2024 al 4 marzo 2025, è quindi possibile ammirare undici splendidi chandeliers che si accenderanno al calar della sera, frutto della collaborazione con undici tra le più prestigiose fornaci muranesi, che hanno messo a disposizione le loro competenze tra tradizione e sperimentazione. Gli artisti e i designer - che sono stati selezionati da un Comitato Scientifico composto da Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro; David Landau, Trustee di Pentagram Stiftung; Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici di Venezia e i curatori Mario Codognato e Alma Zevi - hanno aderito al progetto Murano Illumina Il Mondo condividendo l’obiettivo di dare visibilità all'isola di Murano non solo come industria artigianale ma anche come centro internazionale di sperimentazione e collaborazione.

"Nella prestigiosa cornice di Piazza San Marco si rinnova l’incontro tra l’antica arte del vetro di Murano e la maestria di undici artisti di fama internazionale, che hanno scelto di celebrare la Serenissima realizzando dei nuovi lampadari. Le tradizioni secolari di Venezia prendono così forma attraverso pezzi unici - dichiara il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Dopo la grande novità dell’anno scorso, abbiamo deciso di riproporre la seconda edizione di “Murano illumina il Mondo”. Sarà una grande mostra a cielo aperto, nel cuore della città, che potrà essere visitata con la massima libertà. Un omaggio all'eccellenza dei maestri vetrai, in un crocevia tra ricerca, qualità e innovazione, a Venezia, la più antica città del futuro”.

"Il Comitato Organizzatore di The Venice Glass Week, impegnato da tempo nella valorizzazione del vetro d’arte veneziano attraverso il festival che si svolge a settembre, per il secondo anno ha portato a termine la realizzazione di questo ambizioso progetto – prosegue Giovanna Palandri, Cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Presidente del Comitato Organizzatore di The Venice Glass Week – È stato costituito un Comitato Scientifico di altissimo profilo con l’arduo compito di selezionare gli artisti di fama mondiale e di affiancarli a fornaci e maestri capaci di interpretare le forme proposte. Sono nati così questi 11 straordinari lampadari, autentiche opere d’arte, che dalla piazza più bella del mondo, daranno luce al Natale di tutti coloro che visiteranno la nostra città".

Gli artisti e gli architetti che hanno aderito al progetto sono: Emmanuel Babled, Deborah Czeresko, Fiedler O Mastrangelo, Joseph Kosuth, Kengo Kuma, Philippe Starck e Aristide Najean, Marina e Susanna Sent, Arturo Tedeschi, Hans Weigand, Kimiko Yoshida, a cui si aggiungono gli alunni della Scuola Abate Zanetti di Murano. Le fornaci che hanno prodotto i lampadari sono: Barbini Specchi Veneziani, Berengo Studio, Giorgio Giuman, ISS Abate Zanetti, Marina e Susanna Sent, Massimiliano Schiavon Art Team, Najean & Sy, NasonMoretti, Nicola Moretti + Vetrate Artistiche Murano, Salviati e Seguso Gianni Murano. Il coordinamento della produzione e in particolare il rapporto tra artisti e fornaci è stato affidato a Matteo Silverio.

Ognuno degli undici lampadari è stato disegnato, progettato e realizzato appositamente per Murano Illumina il Mondo rispettando specifici parametri di dimensione, peso e caratteristiche strutturali per garantire il totale rispetto del delicato luogo in cui vengono installati. Si ricorda infine che il Comitato Organizzatore di The Venice Glass Week è composto da: Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Le Stanze Del Vetro - Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano.

GLI UNDICI LAMPADARI