Venicemarathon: questa mattina al Parco San Giuliano l'apertura di “Exposport” e la “Family run” con oltre 2500 giovani atleti iscritti

L'inaugurazione di Exposport e la tappa veneziana dell'Alì Family Run 2024 con 2500 studenti al Parco San Giuliano hanno aperto questa mattina il lungo weekend di eventi collegati alla 38^ Venice Marathon. Tocca quota 33, “Exposport Venicemarathon Village”, la rassegna espositiva inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro che ha ringraziato tutti i volontari, gli organizzatori e il presidente dell'associazione Venice Marathon, Piero Rosa Salva. Assieme a lui anche il vicesindaco Andrea Tomaello e assessore allo Sport.

“Con manifestazioni così grandi ci vuole molta esperienza e ci tengo a sottolineare la professionalità degli organizzatori che aumenta di anno in anno. L’idea di rendere partecipe Confindustria e Veneto Est all’interno di questa compagine aziendale corrisponde a uno spirito generoso e lungimirante - ha sottolineato il primo cittadino- Il Comune fa la sua parte, mettendo a disposizione tutto quello che serve, in primis il parco San Giuliano, protagonista dello sport dei giovani e per il futuro di questo territorio. Come amministrazione crediamo molto nello sport partecipato, ma anche nel coinvolgimento dei campioni dello sport per far nascere la passione ai giovani e far capire loro il percorso sportivo oltre che umano”. E termina con dei ringraziamenti speciali: “Partecipo oggi per ringraziare tutti i volontari che grazie al loro impegno ci aiutano a lavorare, l’organizzazione che mette tutto l'anno il loro cuore e senza sarebbe impossibile raggiungere questi risultati: è un lavoro lungo e fatto con passione”.

Il sindaco Brugnaro ha poi esteso i ringraziamenti anche ai sindaci metropolitani, sempre in prima linea per lavorare assieme per portare a termine questa importantissima manifestazione.

“Sono tre giorni di sport e felicità, la Venice Marathon è un evento di sport ma anche di incontro che mette insieme territori e persone diverse che si incontrano per passare dei momenti all'insegna dello stare bene” ha concluso Tomaello.

L’Exposport quest’anno è ancora di più vetrina espositiva internazionale e polo culturale, con oltre 100 espositori tra aziende e charities che renderanno ancora più ricca sia l’area espositiva interna che quella esterna, quest’anno particolarmente ampliata e arricchita anche da un’area food che farà degustare anche i prodotti del territorio e un’area dedicata alle moltissime onlus che faranno conoscere i loro nobili progetti di solidarietà.

La mattina si è aperta con la Family Run con la presenza del vicesindaco e gli assessori alle Politiche educative Laura Besio e alla Promozione del territorio Paola Mar. Protagonisti della corsa non competitiva oltre 2500 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori del veneziano.

“Voglio dire semplicemente grazie a tutti voi studenti, agli organizzatori e ai professori che hanno portato questi ragazzi oggi qui a San Giuliano. E’ bellissimo vedere tutti questi studenti riuniti all'insegna dello sport e dello stare assieme”, il commento prima della corsa del vicesindaco Tomaello.

Ad applaudire i giovani concorrenti c’era anche Giusy Versace fondatrice, tra l'altro, della Disabili No Limits, l'associazione che regala ausili e protesi (ad oggi non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale) a persone con disabilità che hanno il desiderio di avvicinarsi alla pratica sportiva. Parte del ricavato delle adesioni alle Alì Family Run andranno proprio a favore della Disabili No Limits. I partecipanti verranno anche sensibilizzati sull'importanza della lotta contro la poliomielite, grazie al progetto 'End Polio Now' promosso dal Rotary e presente su tutte le t-shirt. I protagonisti della Family Run sono stati gli studenti dei principali Istituti del territorio come il Marco Polo Venezia, I.C. Viale San Marco (Aldo Manuzio e plesso Radice), Vendramin Corner, I.I.S. Francesco Algarotti, Liceo Morin, I.C. Leonardo Da Vinci, Santa Caterina, Istituto Marinelli Fonte e Istituto Kennedy.

Laura Besio ha salutato i presenti ringraziando : “Grazie a tutti gli studenti,grazie alle scuole che oggi sono qui presenti. E’ un orgoglio vedere i nostri ragazzi correre all'insegna dello sport e del divertimento in questa giornata dedicata a loro. E un ringraziamento speciale oggi va anche a chi corre per solidarietà in segno di unione per chi non può essere protagonista ma è presente con il cuore e con lo spirito sportivo”.

Alla partenza anche l’assessore Mar ha portato i saluti dell'amministrazione:“Ai ragazzi dico solo di divertirsi e di dedicarsi allo sport nella loro quotidianità perché lo sport fa bene alla mente e al corpo. Oggi è l’occasione per stare tutti assieme quindi ringrazio chi ha organizzato questa mattinata di festa e di sport”.

Grazie alla collaborazione con The Human Safety Net, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di vivere un’esperienza emozionante: la visita per due persone alla mostra interattiva “A World of Potential" presso la ‘Casa di The Human Safety Net’, situata in Piazza San Marco a Venezia.