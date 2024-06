A Venezia apre il "Villaggio Coldiretti", tre giornate dedicate alla festa degli agricoltori. Domani mattina l'inaugurazione ufficiale

Ha aperto ufficialmente i battenti questa mattina, in Riva Sette Martiri a Venezia, il Villaggio Coldiretti per un weekend all'insegna delle eccellenze enogastronomiche. Il raduno nazionale degli agricoltori porterà tra gli stand, durante le tre giornate del fine settimana, degustazioni, workshop e laboratori per bambini.

La mattinata ha visto protagonisti i più giovani attraverso gli "Oscar Green", il premio promosso da "Coldiretti Giovani Impresa" arrivato alla sua 18^ edizione e che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura.

Presente, in rappresentanza del Comune di Venezia, l'assessore ai Rapporti con il mondo dell'agricoltura, Renato Boraso, che ha premiato il giovane campano Renato Paolocci, il quale, per questa edizione del concorso, ha puntato sulla produzione di piante aromatiche e microgreen utilizzando la tecnica dell'acquaponica.

"Ciò che è importante per questi giovani è pensare al presente - ha commentato Boraso - Infatti il premio 'Oscar Green' vuole valorizzare l'oggi con uno sguardo rivolto al futuro in termini di innovazione e sostenibilità. Come Amministrazione siamo orgogliosi che Coldiretti nazionale abbia scelto Venezia come palcoscenico per i tre giorni di manifestazione enogastronomica. Da sempre la città si contraddistingue per la sua ospitalità e il legame con i prodotti del territorio, non è un caso che il Veneto sia la seconda regione a livello nazionale per capacità agricola. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i vertici della Coldiretti di Venezia e del Veneto che hanno lavorato da mesi per l'organizzazione di questo importante evento".

Sempre al Villaggio Coldiretti, nel corso della mattinata, l'assessore alle Politiche educative Laura Besio è intervenuta al momento conclusivo del progetto "Semin'segni" nato dalla collaborazione tra il Servizio di Progettazione Educativa del Comune e la Coldiretti Veneto per l’anno scolastico 2023-2024, che ha coinvolto tredici scuole dell’infanzia comunali, per un totale di 848 bimbi tra i 3 e i 5 anni.

"Sono soddisfatta e felice che la prima delle tre giornate del Villaggio sia dedicata ai bambini come evento conclusivo del progetto 'Sem'insegni' che ha investito le nostre scuole dell'infanzia comunali avvicinando i piccoli alle stagionalità, ai prodotti agricoli e all'agricoltura e offrendo loro oggi stand e laboratori per imparare e apprezzare - ha detto l'assessore Besio - Scuola è anche crescita e consapevolezza e con una maestra che ha fatto di coltura e natura la sua mission è ancora più bello".

Nel pomeriggio, hanno portato il loro saluto ai vari stand, in rappresentanza del Comune, anche gli assessori alla Sicurezza, Elisabetta Pesce,al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga: "Ringraziamo i nostri agricoltori che sono i veri testimoni e protettori di eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo - hanno detto - Il Veneto vanta prodotti enogastronomici che è giusto continuare a promuovere e valorizzare, per far conoscere meglio il nostro territorio, raccontando quanto di buono produca la nostra splendida terra".

"Venezia ha un patrimonio inestimabile, unico, che merita tutto il nostro impegno affinché sia tutelato ancora di più. La sfida è ambiziosa ma siamo pronti a portarla avanti per trasferite ai nostri giovani l’amore per le nostre eccellenze, per il Veneto e per la nostra Venezia, unione perfetta tra tipicità e sostenibilità", ha aggiunto Costalonga.

Domani mattina è in programma l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e militari.