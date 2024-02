L'assessore Venturini al 25^ anniversario dell'Istituto Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto del Veneto

L'assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina a Mogliano Veneto in occasione del 25^ anniversario dell'Istituto Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto del Veneto (I.B.R.A.).

A moderare la mattinata di confronto sull'analisi e approfondimento delle dinamiche e dell'evoluzione del trasporto merci, è stato il direttore dell'Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet" del Politecnico di Milano, Damiano Frosi che ha posto una serie di domande ad alcuni ospiti del convegno, tra cui Antonella Scardino, segretario generale Autorità di sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale, Paolo Uggé, presidente Federazione Autotrasportatori Italiani, Michele De Rose, segretario nazionale Filt Cgil, Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit Cisl e Marco Odone, segretario nazionale Uil Trasporti.

"Il nostro territorio ha forte vocazione logistica - ha commentato l'assessore Venturini - e siamo una delle regioni più industrializzate d'Italia, tra le più importanti sotto il profilo della produzione di merci. Per mantenere questo primato abbiamo bisogno di infrastrutture che garantiscano l'arrivo delle merci a destinazione entro i tempi prestabiliti, facendo in modo che le nostre istanze vengano accolte dal Governo centrale. Questo è un settore in continua evoluzione che è cambiato radicalmente negli ultimi anni post pandemia da Covid-19, per non parlare delle recenti tensioni sul Mar Rosso che stanno compromettendo la regolarità dei rifornimenti delle merci e di conseguenza, incrementando i costi e impattando sul sistema dei trasporti e sul commercio internazionale delle imprese italiane".

Venturini ha poi sottolineato come tutti i settori produttivi siano importanti: "Alcuni però fanno da cardine affinché altri possano funzionare, come il settore del trasporto e della logistica, fondamentali perché il nostro Paese sia competitivo e possa sviluppare il suo settore industriale facendo prosperare il territorio. Dobbiamo unirci insieme per raccontare le nostre esigenze e far sì che alcuni nodi vengano sciolti per non mettere in difficoltà il settore e l'economia nazionale". Venturini ha poi concluso mettendo in risalto la particolarità delle aziende venete, "realtà uniche a livelllo internazionale che meritano di essere raccontate meglio per far appassionare le nuove generazioni".

L'evento è proseguito con una tavola rotonda di esperti rappresentanti nazionali delle organizzazioni fondatrici di I.B.R.A., di rappresentanti delle istituzioni e delle imprese del settore del trasporto e della logistica del Nord-Est.