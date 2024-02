Il vicesindaco Tomaello alla cerimonia di ringraziamento dei volontari della Protezione civile del Veneto

Si è tenuto ieri sera alla Zoppas Arena di Conegliano la cerimonia di premiazione dei volontari della Protezione civile impegnati negli ultimi mesi sia sul territorio regionale che nazionale, oltre che estero, per aiutare le istituzioni e le popolazioni colpite da eventi particolarmente gravosi. Un evento organizzato dalla Regione Veneto, ieri rappresentata dal presidente Luca Zaia e dall'assessore alla Protezione civilie Gianpaolo Bottacin, al quale hanno partecipato quasi 1.400 volontari sugli oltre 20 mila presenti in regione.

A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è stato il vicesindaco, Andrea Tomaello, insieme al responsabile della Protezione civile comunale, Francesco Vascellari, e 25 volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile di Venezia, premiati, nel corso della serata, con quattro targhe di riconoscimento e delle spilllette al merito per essere prontamente intervenuti nelle emergenze che hanno colpito il Veneto nel 2022 e nel 2023, e le calamità che hanno devastato le Marche e l'Emilia Romagna. E' stato anche ricordato l'intervento degli operatori veneziani la scorsa estate in Puglia, a seguito dell'emergenza provocata dagli incendi boschivi.

"Siamo questa sera a Conegliano per celebrare il ruolo fondamentale dei volontari di Protezione civile nella gestione degli eventi calamitosi - ha commentato il vicesindaco Tomaello - Una presenza che non manca mai e che fa concretamente la differenza nella messa in sicurezza del territorio e delle persone. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari da parte del Comune di Venezia".

Anche Vascellari ha voluto ugualmente far sentire la propria gratitudine a tutti i volontari per il loro "straordinario contributo". Presenti, oltre alle massime autorità civili e militari della Regione, tanti sindaci veneti che hanno voluto ringraziare gli uomini e le donne della Protezione civile, chiamati 'gli angeli del fango', "che sacrificano il loro tempo libero per aiutare gli altri mettendosi a completa disposizione della comunità soprattutto nei momenti più difficili" come le alluvioni in Emilia-Romagna e in Puglia, le allerte meteo in Veneto ma anche le missioni all'estero per il terremoto in Turchia e i nubifragi in Slovenia.

Durante il corso della serata è stato inoltre ricordato il vigile del fuoco bellunese Walter Locatello, morto la sera del 2 novembre scorso mentre stava fronteggiando la pioggia e il fango in Alpago. All'evento coneglianese hanno partecipato anche alcuni sindaci e rappresentanti delle istituzioni dell'Emilia Romagna per dimostrare tutto il loro affetto e gratitudine agli angeli veneti.