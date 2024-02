Consiglio comunale: approvata la variante al piano degli interventi relativa alla modifica della Zona Territoriale Omogenea dell'area della ditta San Marco Petroli

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato, con 17 voti favorevoli e 13 contrari, la delibera con la quale viene adottata la variante al Piano degli Interventi n. 86, relativa alla modifica della Zona Territoriale Omogenea dell'area della ditta San Marco Petroli, riclassificando la zona da Z.T.O. "SP - Standard Produttivo" a Z.T.O. D1.1a - Zona Industriale portuale di completamento".

Il provvedimento, già adottato nella seduta del 13 maggio 2022, è stato approvato ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ed in ottemperanza alla revisione, sottoscritta nel mese di giugno 2020, dell'Accordo di programma "Moranzani" (A.d.P) relativo alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera.

L’Accordo di Programma “Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008, prevede la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali, viabilistici, ambientali e idraulici nelle aree di Venezia, Malcontenta e Marghera, sotto il coordinamento, la gestione e il finanziamento prioritariamente della Regione Veneto, che l'Amministrazione comunale ha ritenuto fondamentali.

Tra gli interventi dell’Accordo si prevedeva il trasferimento degli impianti industriali di San Marco Petroli S.p.A. (attualmente ubicati a Porto Marghera a ridosso dell’abitato di Malcontenta) nell’area “43 Ettari” fronte Canale Industriale Sud.

Tuttavia la sostenibilità finanziaria delle opere di compensazione ambientale previste dall’A.d.P. “Moranzani”, tra cui lo spostamento di San Marco Petroli S.p.A., sono venute meno e pertanto gli Enti sottoscrittori dell’accordo nel mese di giugno 2020 hanno sottoscritto una modifica dell’A.d.P. stabilendo che la San Marco Petroli resti nel sito esistente. In virtù di quanto stabilito dagli Enti dell’A.d.P. è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio comunale la modifica della destinazione di zona del sito.

Nel corso della seduta è stata anche approvata una mozione collegata con cui, raccogliendo la richiesta della Municipalità di Marghera, si impegnano sindaco e Giunta ad orientare la futura pianificazione urbanistica dell’area dell’impianto della San Marco Petroli Spa, accompagnando la futura fase di dismissione dell'impianto verso una destinazione d’uso che sia sempre più sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente con la sua collocazione in prossimità dell’abitato di Malcontenta. La mozione dà inoltre mandato di avviare nelle Commissioni competenti, con i soggetti coinvolti, un percorso di aggiornamento sullo stato di attuazione dell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera”, denominato “A.d.P. Moranzani”, con particolare attenzione agli aspetti di compensazione ambientale e viabilistiche.