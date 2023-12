Il sindaco Brugnaro ha ricevuto a Ca’ Farsetti il nuovo direttore dell’Ufficio Regionale Unesco Magdalena Landry

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti, il nuovo direttore dell’Ufficio Regionale dell’Unesco, Magdalena Landry.

Nel corso del cordiale incontro il primo cittadino, nell’augurare buon lavoro alla nuova dirigente, ha ricordato l’importante ruolo svolto dall’organismo.

L'Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Palazzo Zorzi a Venezia, è l’unico ufficio territoriale dell’organizzazione in Italia, e l’unica sede Unesco con mandato specifico sulla regione europea. Ha il compito di promuovere la cooperazione scientifica e culturale nel nostro continente, con particolare attenzione all’Europa sud-orientale e al bacino del Mediterraneo, nell’ambito del programma complessivo dell’Unesco.